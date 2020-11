Rafael Simancas tacha de "miserables" a quienes cuestionan la lucha del PSOE contra el "asesinato político"

Nuevo cruce de acusaciones entre el PSOE y el PP por el apoyo de Bildu a los Presupuestos del Gobierno de coalición. En esta ocasión, la trifulca se ha iniciado tras un tuit de Rafael Simancas, diputado socialista en el Congreso. "Asco de escuchar a tanto miserable cuestionar la moralidad de los socialistas en la lucha contra el asesinato político, tras 140 años enterrando víctimas propias. Especialmente cuando viene de quienes gobiernan con los herederos nostálgicos de la dictadura asesina de Franco", ha escrito Simancas en su perfil personal.

Las respuestas al mensaje no se han hecho esperar y el mensaje de Simancas ha sido uno de los más comentados en la red social este lunes.

Hoy he visitado la exposición "Gregorio Ordóñez. La Vida Posible" en Cibeles. Gregorio fue asesinado por ETA por no tener las mismas ideas que sus asesinos. Nunca dobló la rodilla ante ETA ni ante HB. Bildu no condena su asesinato. El PSOE ha pactado sus presupuestos con Bildu. pic.twitter.com/cuUeiVIdaQ