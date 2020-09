Torra pide los comunes y al PSC solidaridad con su posible inhabilitación

El presidente de Cataluña, Quim Torra, ha instado este miércoles a comunes y PSC a situarse "al lado de la libertad de expresión" y a solidarizarse con su posible inhabilitación a raíz del proceso judicial por no retirar del Palau de la Generalitat la pancarta a favor de los independentistas presos. Torra se ha sometido a la primera sesión de control en el Parlament tras el parón veraniego y antes de que el próximo 17 de septiembre se celebre la vista en el Tribunal Supremo sobre el recurso que presentó contra la condena por desobediencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Ante la posibilidad de que Torra sea inhabilitado y que no se nombre otro president para sustituirle, el líder del grupo PSC-Units, Miquel Iceta, ha instado al presidente catalán a explicar qué beneficios supondría para Cataluña tener durante meses esta situación de "un president en funciones", en plena lucha contra la pandemia. Torra, que sigue sin concretar sus planes si el TS confirma su condena, ha replicado que "aquí no se trata de las consecuencias de la inhabilitación" sino que se trata de saber "por qué por una pancarta un Estado está a punto de inhabilitar a un president".

"De ustedes esperaba solidaridad", ha espetado Torra dirigiéndose a Iceta, al que ha preguntado: "¿Se pondrán al lado de la liberad de expresión?". Iceta le ha respondido que no puede pedir el apoyo a PSC-Units cuando ya le advirtieron de que "la desobediencia no llevaba a parte alguna" y optó por hacer "lo contrario". "Aún está tiempo de demostrar que sigue los intereses del país y no exigencias de un guión partidista y sectario", ha remarcado el líder socialista, quien ha pedido a Torra que, si es inhabilitado, el Parlament pueda "escoger a otro presidente o ir a elecciones".

Por su parte, la diputada de los comunes Marta Ribas ha instado a Torra a que no someta a Cataluña "a gobiernos en funciones más tiempo del necesario ni a presidencias simbólicas" y le ha emplazado así a "convocar elecciones para preservar la institución y devolver la voz a la gente". Torra ha respondido que esperaba que las izquierdas estuvieran "al lado de la libertad de expresión": "Ojalá en el edificio del Ayuntamiento de Barcelona se hubiera aguantado una pancarta en defensa de la libertad de los presos políticos y se hubiera mantenido el lazo amarillo", ha señalado el president en una crítica a la alcaldesa de Barcelona y líder de los comunes, Ada Colau.