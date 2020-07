Queman la autocaravana del tránsfuga de Ciudadanos en Málaga

El concejal tránsfuga de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá, ha sufrido un ataque que él mismo atribuye a "actos mafiosos". Según ha denunciado en sus redes sociales, el edil -no adscrito- ha sido víctima de la quema presuntamente provocada de su autocaravana.

El propio Juan Cassá ha denunciado lo ocurrido en redes sociales. Según su relato, los hechos han tenido lugar junto a su propia casa durante la madrugada del miércoles al jueves, después de "tres meses recibiendo amenazas".

"Esta madrugada han quemado mi autocaravana, aparcada junto a mi casa, con la que me voy con mi mujer y mis 5 hijos de vacaciones", ha lamentado en un tuit publicado a primera hora de este viernes. Cassá asegura que no es la primera vez que siente presiones: "Llevo 3 meses recibiendo amenazas y coacciones, pero hoy han traspasado la barrera de lo tolerable. No podemos permitir estos actos mafiosos".

Un tránsfuga con hueco en la Diputación de Málaga

Este ataque a Juan Cassá se produce prácticamente tres meses después de que el por entonces portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento malagueño anunciara su marcha del partido -tras la proclamación de Inés Arrimadas- para pasar a formar parte del grupo de no adscritos. Así, el pacto de Ciudadanos con el PP para mantener la Alcaldía del 'popular' Francisco de la Torre quedaba en el aire, al perder de facto la mayoría absoluta.

Cassá tomó esta decisión de forma sorpresiva el 4 pasado de mayo, en el primer día de liderazgo de Arrimadas, tras siete años militando en Ciudadanos. La formación naranja y el PP pasaban a empatar en concejales con el PSOE y Adelante Andalucía: 15 ediles en cada bloque. Por tanto, el tránsfuga tenía en sus manos un posible cambio de mando.

La situación se resolvió con la portavocía de la Diputación de Málaga para Juan Cassá a cambio de que mantuviera su apoyo a la coalición en el Ayuntamiento de Málaga, convirtiéndose así en el diputado encargado de relaciones institucionales, sumando un sueldo de que puede ascender a los 90.000 euros anuales.