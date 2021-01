Los 13.000 puntos de vacunación de Sánchez se quedan en menos de la mitad

La pandemia de coronavirusnos ha acostumbrado a grandes eslóganes. "Saldremos más fuertes", "hemos derrotado al virus", "nueva normalidad"... Frases rimbombantes y sentenciosas para una realidad llena de incertidumbre. En noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que España contaría con 13.000 centros de vacunación. Es decir, 21 veces más que los que tiene Estados Unidos para poner la vacuna de Pfizer.

La cifra tan elevada anunciada por Sánchezse corresponde con el número de centros de Atención Primaria (AP) que hay en España. Según el Ministerio de Sanidad, estamos dotados de 13.122 centros de salud, de los cuales 10.067 corresponden a consultorios locales. Desde la Vocalía de Atención Primaria de la Organización Médica Colegial (OMC) afirman a Vozpópuli que "es imposible utilizar todos los centros para vacunar del coronavirus".

Además, los dos grupos prioritarios de la primera fase del Plan de Vacunación son las personas mayores en residencias y los trabajadores sociosanitarios. Por tanto, en estos momentos las residencias están siendo los puntos de vacunación, y no los centros de salud. El Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) contabiliza un total de 5.417 residencias en España, cifra que no se corresponde con los 13.000 puntos anunciados por Sánchez. Se trata de menos de la mitad de puntos anunciados por el presidente del Gobierno.

Dificultades para vacunar en consultorios

¿Y qué sucederá en la segunda fase, cuando ya no se vacune en residencias? Vicente Matas, médico de Familia al frente de la Vocalía de AP de la OMC, explica que "muchos ambulatorios no tienen la capacidad para poner la vacuna de Pfizer.Es una vacuna con unos requisitos muy especiales de conservación y preparación antes de ser inyectada. Los consultorios rurales no disponen de estos medios. En algunos, el médico va una vez por semana, incluso".

Es imposible utilizar todos los consultorios para vacunar de covid y, además, es innecesario

Matas señala que no solo es imposible el uso de los centros en su totalidad, sino que "no tiene sentido". "Ni el resto de vacunas se ponen en tales consultorios. Al menos, no todas. Además, no se necesita ese número de centros para hacer la vacunación. Con que se habilitara una parte de los 3.000 centros de Atención Primaria sería más que de sobra", añade.

Existen problemas sanitarios, además de logísticos, que no se pueden olvidar, y es que hace falta una sala de espera de dimensiones suficientes para que las personas vacunadas esperen al menos 20 minutos tras la inyección para vigilar posibles reacciones alérgicas. Además, se necesita un espacio prudencial entre los vacunados, debido a las medidas de prevención contra la covid. "Esto no lo puede ofrecer un consultorio", asevera.

Farmacias para vacunar

Lorenzo Armenteros, vocal covid de la Sociedad Española de Medicina General (SEMG), coincide con Matas en que muchos consultorios rurales "no son aptos para poner la vacuna de Pfizer": "En el caso de la vacuna de Moderna, sí podrían echar una mano, porque sus condiciones de conservación son menos exigentes. Hasta entonces, habrá que centralizar la vacunación en los hospitales o en los centros de Atención Primaria".

Cuando estén disponibles el resto de vacunas, Armenteros considera lógico que se haga el mayor uso posible de los ambulatorios. También lanza un mensaje de ánimo a sus compañeros de Atención Primaria, "que llevan años trabajando con infradotación de personal y material": "Tenemos que ser fuertes ahora. Si ya lo hemos dado todo en los peores momentos de esta pandemia, tenemos que ser capaces también ahora que hay un horizonte favorable".

Sobre la posibilidad de utilizar las farmacias como puntos de vacunación, cosa que se ha hecho en Estados Unidos, Armenteros argumenta que en España no sería ni posible ni necesario: "Aquí, legalmente, el farmacéutico no tiene las competencias para administrar una vacuna. Pero es que, aparte, no sería necesario. Nuestra Atención Primaria tiene suficiente experiencia en vacunación".