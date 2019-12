Puigdemont utilizará la Eurocámara para forzar un 'juicio' a la sentencia del 'procés'

Tras adquirir su condición de eurodiputados, Carles Puigdemont y Toni Comin están protegidos por la inmunidad que acompaña al cargo. La única forma que tiene la Justicia española de procesarles es a través de un suplicatorio al Parlamento Europeo. Según consta en el artículo 9 del Reglamento interno de la Cámara, en dicho proceso el expresident "tendrá una oportunidad de ser oído y podrá aportar cuantos documentos o elementos de prueba escritos estime oportunos". Fuentes jurídicas consideran que este escenario permitirá al líder independentista someter a 'juicio' político la sentencia del procés dictada por el Tribunal Supremo.

Esta semana, la defensa de Puigdemont -ejercida por Gonzalo Boye- ha reclamado al juez instructor Pablo Llarena que deje "sin efecto" la orden nacional de busca, captura e ingreso en prisión así como las órdenes europea e internacional de detención emitidas. El procesado rebelde ha alegado que las tres fueron "dictadas sin fundamento legal y sin la previa autorización del Parlamento Europeo".

En este sentido, el letrado ha recomendado -"en aras a una correcta administración de justicia"- buscar un "ambiente de serenidad que permita actuar correctamente sin más vulneraciones de los derechos fundamentales (...) sin las prisas que pretende el Ministerio Fiscal, que (...) quedan al margen del Derecho de la Unión", en referencia al Parlamento Europeo.

Puigdemont cree que no retirar las órdenes de detención es "un salto al vacío legal que solo servirá para deteriorar el poder judicial español"

En el escrito de 63 folios, recogido por Vozpópuli, el expresident de la Generalitat de Cataluña ha asegurado que "no hay más caminos" que la retirada de dichas órdenes. A su juicio, "cualquier otro [camino] será, una vez más, un salto al vacío legal que solo servirá para deteriorar, más si cabe, la posición del poder judicial español en el contexto europeo".

Suplicatorio a la Eurocámara

Si la Justicia española quiere mantener las órdenes de captura contra Puigdemont y procesarle por presuntos delitos de rebelión, sedición o malversación, deberá pedir a la Eurocámara que levante la inmunidad del ahora diputado. Una vez que se expida el suplicatorio, el presidente del Parlamento Europeo lo comunicará al pleno y trasladará la solicitud a la comisión de asuntos jurídicos, que deberá analizar el caso y hacer pública su recomendación.

En este procedimiento, según consta en el reglamento, la comisión "podrá pedir a la autoridad competente cuantas informaciones o aclaraciones estime necesarias para formarse un criterio sobre la procedencia de la suspensión de la inmunidad". En el marco del suplicatorio, Puigdemont y Comin tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos y de "aportar cuantos documentos o elementos de prueba escritos" estimen oportunos. Fuentes jurídicas cercanas a la causa han asegurado a Vozpópuli que esta coyuntura permitirá a los procesados rebeldes forzar un 'juicio' político sobre la sentencia dictada por el tribunal presidido por Manuel Marchena.

El abogado del líder catalán ha aprovechado el escrito remitido al juez instructor para recordar los criterios sentados por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, sobre la situación de de inmunidad parlamentaria de cuatro diputados venezolanos.

La defensa se ha valido de las palabras del exministro español para hacer un paralelismo y estimar que "el desconocimiento de la inmunidad que goza [Puigdemont] constituiría una violación grave de los preceptos constitucionales europeos, del Estado de Derecho, así como del principio democrático de separación de poderes".

Inmunidad parlamentaria

En la última semana, el expresident de Cataluña se ha abrazado al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el que se decretó la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado. Aunque la sentencia se refiere a la cuestión prejudicial y abarca solo el escenario de prisión provisional del ahora condenado, la resolución podría tener efectos sobre el líder independentista fugado en Bélgica, según admitió el propio juez instructor.

Tal y como sostenía Puigdemont, no era necesario acudir a Madrid -donde sería detenido- a jurar la Constitución para recoger el acta de eurodiputado y por tanto la inmunidad. "En dicha sentencia se confirman en términos rotundos los fundamentos en virtud de los cuales mi mandante ha adquirido la condición de diputado al Parlamento Europeo y los privilegios e inmunidades que dicho cargo electivo lleva aparejados", ha insistido el letrado Boye en el escrito presentado al juez instructor.

Si la comisión del la Eurocámara llega a analizar el caso, podrá emitir una opinión motivada sobre la admisibilidad del suplicatorio. Pero, según establece el propio reglamento de la Cámara, "en ningún caso se pronunciará sobre la culpabilidad o no culpabilidad del diputado". Aunque se le levante la inmunidad, Puigdemont no perderá su acta de eurodiputado, dado que el procedimiento no es en sí un veredicto, sino un permiso para que sea investigado y juzgado por un tribunal competente.