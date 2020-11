El paracaidista de Puigdemont en el 'Govern' dinamita los puentes con ERC y acelera la crisis

El plantón de este miércoles de los consellers de ERC a sus socios de JxCat en el comité ejecutivo de la crisis de la covid por las supuestas "filtraciones" sobre las medidas contra la pandemia ha dejado al descubierto la crisis que arrastran ambas formaciones desde el fracaso del procés independentista. En ERC no tienen dudas de que la estrategia de desgaste procede principalmente del conseller de Empresa, Ramon Tremosa, quien se incorporó en el Ejecutivo catalán tras purgar el 'expresident' Carles Puigdemont a Àngels Chacón al frente de ese Departamento hace apenas dos meses.

"Cuando no comparten las medidas adoptadas, las filtran interesadamente. La serie 'Borgen' se queda corta con lo que sucede en el Govern", explican fuentes del partido de Junqueras a Vozpópuli, que lamentan también que "algunos consellers" aprovechen la crisis sanitaria con fines "partidistas" de cara a las elecciones previstas para el 14 de febrero.

Desde su llegada al frente del Departamento de Empresa, Tremosa no solo ha aireado públicamente sus discrepancias con ERC sino que, además, ha criticado iniciativas del Ejecutivo del que forma parte. Y, en concreto, de Vicepresidencia, área que lidera Pere Aragonès y principal competidor con Puigdemont en los comicios de febrero.

El mes pasado, no dudaba en criticar el fondo de inversión diseñado por el Departamento de Aragonès de 200 millones para paliar la crisis asegurando que ya existía "desde hace mucho años: "Quizá Vicepresidencia desconoce que eso ya lo está haciendo la Generalitat de Catalunya desde hace muchos años, a través de la empresa pública AVANÇSA, con un presupuesto de 15 millones de euros este 2020”.

Gran notícia avui per al sector empresarial i econòmic català. Potser a Vicepresidència, però, desconeixen que això ja ho està fent la Generalitat de Catalunya des de fa molts anys, a través l’empresa pública #AVANÇSA, amb un pressupost de 15M€ aquest 2020. @perearagones (1/3) https://t.co/5wNH01p0Nm — Ramon Tremosa 🎗🌹 (@ramontremosa) October 7, 2020

Recientemente, Tremosa no dudó en comunicar a los medios un plan del Govern para abrir las terrazas de los bares y restaurantes al 50% que suscitó el malestar en ERC. El exeurodiputado aprovechó las protestas del sector de la restauración para marcar un perfil opuesto al de sus socios en el Ejecutivo. Pero su jugada no quedó sin respuesta: Aragonès sostuvo en un apunte en Twitter que abrir debates a través de los medios de comunicación sobre qué harán o dejarán de hacer en la gestión de la pandemia "solo genera confusión".

"Business friendly"

La elección de Tremosa al frente de Empresa no fue solo una decisión fruto de su fidelidad al plan de "confrontación inteligente" defendido desde Waterloo sino por el temor al rol cada vez más afianzado de Aragonès como interlocutor de las empresas: "Dentro de JxCat se ha visto que Aragonès ha interlocutado con muchos sectores económicos y después de la purga de Chacón tenían que poner un perfil más business friendly".

El nombre de Tremosa se barajó como posible candidato efectivo de JxCat a las elecciones, pero al no militar en el partido no puede ser presidenciable. Aunque en el partido no descartan que se incorpore entre los primeros puestos de la candidatura o que "repita como conseller". "ERC y JxCat se llevan mal, pero si los números dan, volverán a gobernar". Una posibilidad que se antoja difícil, ya que el sondeo del CIS publicado este miércoles da vencedor a ERC, y a JxCat como quinta fuerza del Parlament.

La lectura que los líderes independentistas harán si los sondeos se cumplen es que la estrategia posibilista de ERC tiene más recorrido que la "confrontación" de Puigdemont. En JxCat son conscientes de que la irrupción de la pandemia ha cambiado el paradigma, pero no están dispuestos a renunciar a su pulso con el Estado. En este sentido, Tremosa juega el papel que agrada a Waterloo: defender lo que llaman "mandato del 1-O" y desgastar a ERC por la gestión de la crisis.