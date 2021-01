Los aliados belgas de Puigdemont se desmarcan del pacto histórico contra la xenofobia

La asociación federalista BPlus ha elaborado un manifiesto, titulado Pacto por Bélgica, que ha conseguido la firma de los nueve partidos históricos del país, así como sus respectivas juventudes y personalidades del mundo de la cultura belga.

El manifiesto critica el nacionalismo y la xenofobia en su país, y ha sido suscrito por el Partido Socialista belga (PS), el Partido Socialista-Diferente (flamenco); el OpenLVD y Movimiento Reformador (liberales); el Cristiano Demócrata Belga (CDV) y Centro Democrático Humanista (cdH); Ecolo y Groen (verdes); y el Partido del Trabajo Belga (PTB-PVDA).

Los únicos que se han quedado fuera de este pacto son los conservadores de Nueva Alianza Flamenca (NV-A) y los ultras de Vlaams Belang (VB). Se trata de las dos formaciones que más apoyo han dado al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, desde su traslado a Bélgica huyendo de la justicia española.

#Puigdemont was vandaag in Brussel. Vlaams Belang was met @tomvangrieken de enige Vlaamse partij die hem en de Catalanen kwam steunen. pic.twitter.com/AAyTltX3rC