Puigdemont acusa a Tajani "plegarse" a las "presiones" del "tripartito del 155"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusado este viernes al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, de dejarse "arrastrar" por una "deriva demofóbica" por vetar la conferencia en la que él y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, iban a participar el próximo lunes, al tiempo que ha calificado de "absolutamente falso" que el evento ponga en riesgo la seguridad de la institución europea.

"Pensábamos que el Parlamento Europeo podría resistir a las presiones del tripartito del 155 y hemos visto con decepción y tristeza cómo el presidente Tajani se ha dejado arrastrar por esta deriva un poco demofóbica que puede acabar afectando también a la reputación de la propia democracia europea", ha apuntado en declaraciones a los medios desde la Feria del Libro de Bruselas, a la que ha acudido a firmar ejemplares de su libro.

Puigdemont ha acusado al político italiano de "plegarse" a las "presiones" del "tripartito del 155" y ha denunciado que, en lugar de "reforzar" el papel de la Eurocámara "como templo de la palabra", haya decidido "censurar" la voz de personas que representan a las instituciones catalanas y a una "mayoría política" en Cataluña.

They try to silence our voice. But we will not change our voice, we must change Europe. We must ban censorship, not freedom of expression. We must open the doors, not close them. And we will do it. @Antonio_Tajani