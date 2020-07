Barones del PSOE rechazan la "presión" de Sánchez al Rey para actuar contra su padre

Los barones del PSOE contemplan con inquietud cómo los presuntos desmanes económicos de Juan Carlos I están siendo utilizados para resucitar el debate monarquía/república en la sociedad española y, sobre todo, algunos afean a Pedro Sánchez que se ponga de perfil para no defender de forma más contundente la figura de Felipe VI por temor a incomodar a su socio de coalición, Unidas Podemos.

Pablo Iglesias, argumentan, necesita tapar tanto el caso Dina como la debacle electoral en Galicia y País Vasco, pero eso no puede llevar al primer partido del país a asumir la agenda política de los morados ni, mucho menos, su estrategia en un asunto tan delicado para la estabilidad de España. De hecho, el presidente del PP, Pablo Casado, ha olido que este debate pilla a contrapié a los socialistas y no pierde ocasión de resaltar que los "ataques" a Felipe VI están viniendo, de forma insólita, desde el propio Ejecutivo.

Las fuentes socialistas consultadas critican que lo más relevante oído hasta ahora al presidente es "una obviedad": que las noticias sobre el Rey Emérito son "inquietantes y perturbadoras", pero ninguna declaración contundente arropando a la primera magistratura del Estado en la que ya es la crisis más grave de la Corona en 45 años de democracia.

Lambán: "Que decida a su ritmo"

El jefe de Gobierno prefiere dejar esa tarea a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Ella, a su vez, se limita a repetir una y otra vez que el actual inquilino de La Zarzuela no es como su padre, dando por hecho que la Casa Real tomará "sus decisiones" a no mucho tardar para evitar un mayor desgaste de la institución.

Este viernes, Calvo ha ido un paso más allá al insinuar que el Gobierno está esperando que sea Don Felipe el que solicite formalmente al Gobierno la retirada del título a su padre porque esa decisión "compete a la Casa Real". "Estamos en una monarquía parlamentaria y el Gobierno no otorga el titulo de rey, asume constitucionalmente de manera firme y leal que nuestra Jefatura del Estado tiene forma de monarquia parlamentaria".

En conversación con Vozpópuli, el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, rechaza esos empujones de La Moncloa a Felipe VI, que ya había empezado la portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero, al hablar de decisiones "futuras" del monarca tras el Consejo de Ministros del martes. Cree Lambán, frente a la tesis oficial, que "el Rey debe ir tomando decisiones a su ritmo y sin presiones. Ha demostrado que tiene mucho criterio y mucho sentido de la responsabilidad. Desde luego, cuenta con mi total apoyo".

Page: "Juan Carlos I ya no está en el protocolo y el título de Majestad se fijó por ley; y si se refieren a una declaración de Felipe VI, habiendo investigación judicial, cualquier cosa que interfiera es inoportuna"

El jueves pasado, antes que el aragonés Lambán, el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, dio un toque a Sánchez insistiendo en que él sí se toma "muy a pecho" la defensa de la Corona en su condición de representante del jefe del Estado en la región. "No comparto que las instituciones del Estado tengan que quedarse solas defendiéndose a sí mismas en momentos de dificultad".

Y en conversación con Vozpópuli para este reportaje, apostilla el mandatario socialista: "No sé a qué medidas se refieren. El Rey Emérito Juan Carlos I ya no está en el protocolo, no tiene asignación, y el título de Majestad, al igual que la inmunidad y el aforamiento, se fijaron en ley orgánica siendo Mariano Rajoy presidente con los votos del PSOE. No sé si se refieren a algún tipo de declaración (del Rey Felipe VI), pero habiendo investigación judicial cualquier cosa que la interfiera no deja de ser inoportuna".

En los ambientes del llamado el viejo PSOE se cree que la dirección está actuando de manera timorata con Felipe VI, sobre todo, para no incomodar a su socio Iglesias -que en este asunto va en el Congreso de la mano de Bildu, los independentistas catalanes, PNV y la CUP-, pero también por un temor cuasi reverencial al republicanismo de las bases del partido; ese debate, recalcan está "más que superado" en el partido que más tiempo ha ocupado la jefatura del Gobierno en democracia; primero con Felipe Gonzalez, luego con José Luis Rodríguez Zapatero y ahora Pedro Sánchez.

Puig pone distancia con la críticas de Page y Lambán a las "presiones" porque cree que "es el momento de la estabilidad para reactivar el país. Cada uno debe contribuir. La Casa Real, también"

A eso se refiere el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, cuando, en conversación con este periódico advierte a los que en la izquierda se frotan las manos con la reapertura del debate monarquía/república: "el republicanismo es mucho más que la forma de la jefatura de estado. Nuestra constitución está cimentada en valores republicanos"; eso sí, Puig pone distancia con la críticas de Page y Lambán a las "presiones" monclovitas porque cree que "es el momento de la estabilidad para reactivar el país. Cada uno debe contribuir. La Casa Real, también".

El PSOE ve "lógico" sumar sus votos al PP en la Mesa del Congreso para impedir la comisión de investigación sobre Juan Carlos I que reclaman Podemos y los independentistas, con el argumento de que no hay base jurídica ni constitucional para que el Congreso investigue al Emérito, pero en algunos círculos socialistas no se entiende que luego el propio Pedro Sánchez abandere el debate sobre una reforma, hoy por hoy "imposible", del artículo 56.3 de la Constitución relativo a la inviolabilidad del monarca.

Fueron precisamente esas palabras del líder socialista las que dieron pie a Pablo Iglesias para avivar un debate en Facebook sobre "la utilidad" de la monarquía, aunque él mismo reconocía que no dejaba de ser un brindis al sol porque sin la anuencia del PP no hay reforma constitucional que valga.

"Entonces, ¿qué sentido tiene que, nada menos, que el presidente del Gobierno lance semejante propuesta, a sabiendas que pone en un brete no a Juan Carlos I, que ya es historia, sino a su hijo?", se pregunta un ex dirigente territorial del PSOE.

"Que nadie se engañe, tenemos monarquía para mucho tiempo", señala a 'Vozpópuli' un importante alcalde socialista

"Que nadie se engañe, tenemos monarquía para mucho tiempo", resume a Vozpópuli un importante alcalde socialista desde hace décadas, en sintonía con lo que recalcan a este medio las mayoría de los consultados para este reportaje.

Muchos de ellos representan eso que se ha dado en llamar el viejo PSOE, del que el ex presidenteFelipe González, es su máximo exponente. Este viernes rompió su silencio para salir en defensa de la "presunción de inocencia" de Juan Carlos I. González reclama que no se le dé todo el crédito a lo que dice Corinna Larssen y reclama respetar el "legado histórico" que va a dejar el padre de Felipe VI.