El PSOE presidirá la comisión de investigación de las residencias de ancianos en la Asamblea de Madrid

El diputado del PSOE José Ángel Gómez Chamorro ha sido elegido este lunes como presidente de la Comisión de investigación sobre la situación provocada por la covid-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020.

En la Mesa estará acompañado por el diputado 'popular' Diego Sanjuanbenito, como vicepresidente y por la parlamentaria de Unidas Podemos Paloma García como secretaria. Desde Cs han criticado que ellos sí hayan votado al candidato del PP a la presidencia pero que Vox se haya votado a "sí mismo" entregando "de nuevo" a la izquierda la comisión.

La Comisión queda compuesta por 18 miembros designados por los grupos parlamentarios. Podrán participar tres parlamentarios de cada grupo. Del PSOE Puri Causapié, Matilde Ojeda y José Ángel Chamorro; del PP, Carlos Izquierdo, Dolores Navarro y Diego San Juan Benito; de Cs, Ana García, Tomás Marcos y Miguel Díaz.

De Más Madrid, Emilio Delgado, Mónica García y Pablo Gómez Perpinyà, de Vox participarán los diputados Mariano Calabuig, Pablo Gutiérrez de Cabiedes y José Ignacio Arias Moreno y de Unidas Podemos Isa Serra, Vanessa Lillo y Paloma García.

Con esta comisión pretenden determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de actuaciones "inadecuadas o irregulares" en un momento "de grave crisis sanitaria".

"Esperemos que esta comisión cumpla con estas perspectivas de mirar por los intereses de los familiares y residentes de la Comunidad para dar una mejor atención en los recursos residenciales, así como una alternativa clara para que los hechos ocurridos no vuelvan a ocurrir", ha trasladado Gómez Chamorro tras la constitución de la comisión.

Polémica con la derivación de residentes a hospitales

Esta comisión fue propuesta inicialmente por el PSOE justo después de la polémica de las órdenes de Sanidad para no derivar ancianos de residencias a hospitales.

Estas "contradicciones" en la explicación de lo sucedido en las residencias de mayores entre el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero llevó a los grupos de izquierda a registrarla.

El titular de Sanidad llegó a reconocer que uno de los seis borradores del protocolo dirigidos a atender en centros hospitalarios a personas con la covid-19 procedentes de centros residenciales se envió por "error" y acusó a Reyero de haber filtrado unos correos electrónicos dirigidos a él, donde advertía de las consecuencias de no trasladar a todos los ancianos de residencias a hospitales.

Sin embargo, Reyero especificó que se trataba de un protocolo y no un borrador, y llegó a afirmar que "hubo mucho revuelo entre los geriatras de la Consejería de Sanidad" porque las órdenes para no derivar usuarios de residentes con cierto grado de dependencia o discapacidad al hospitales durante el pico de la pandemia "no se sostenían".

En todo este asunto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reprendió a ambos para que cada uno se centrarse "en hablar de su gestión", en decir lo que ha hecho y explicarlo, y no en la de sus compañeros.

Por ello, la dirigente autonómica decidió impulsar una "investigación interna" dentro del Gobierno regional por lo sucedido en las residencias de mayores consecuencia de esta crisis.