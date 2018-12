El PSOE expulsa a una militante que culpa a Marta del Castillo de su propia muerte

El PSOE de La Rioja ha suspendido a una militante logroñesa que, de forma particular y en una red social, ha culpado a Marta del Castillo de su propia muerte, asegurando que "seguiría viva" si no "hubiera ido a casa de su exnovio sola y en condiciones no muy buenas", según informa El Español.

El mensaje de dicha militante, dirigido al padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, dice:

"Lo que podía hacer es no insultar a nadie y menos al presidente del Gobierno. Vaya con sus amigos de Vox a recorrer Andalucía y mientras piense en todo el dinero que se gastó para buscar a su hija. Que, por cierto, si no hubiera ido a casa de su ex novio sola, y en condiciones no muy buenas estaría viva. Nadie es dueño de la vida de nadie, Pero usted está todo el día criticando a un Gobierno que se desvivió por buscarla", afirma, para terminar añadiendo: "Y otra cosa. Sin cadáver no hay crimen".

El partido ha emitido un comunicado, recogido por Europa Press, en que aseguran que dicho mensaje "en nada se corresponde con la opinión de los socialistas" e inician, de esta forma, los tramites de expulsión del partido.

Los socialistas piden a Antonio del Castillo, que fichó por Vox tras la celebración de su multitudinario acto en Vistalegre, disculpas por la opinión particular que "en nada se corresponde con la opinión del PSOE, que no compartimos y que también denunciamos".