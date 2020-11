El PSOE reivindica el "diálogo" en el 20 aniversario del asesinato de Ernest Lluch a manos de ETA

Con motivo del vigésimo aniversario del asesinato del exministro socialistaErnest Lluch, varios dirigentes del PSOE, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han rendido homenaje este sábado a su figura elogiando su "gran labor política" su "ejemplo y valentía" y reivindicando también la "defensa del diálogo".

El líder del Ejecutivo, a través de un tuit, ha agradecido a Lluch, ministro de Sanidad durante el primer gobierno de Felipe González, "por hacer de todos la Sanidad Pública" a través de la cual "hoy se combate la pandemia y se salvan miles de vidas".

Además de Sánchez, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha rememorado la figura del exdirigente catalán y ha reivindicado su "defensa del diálogo" en el día en el que se cumplen 20 años de su asesinato a manos de la banda terrorista.

El diálogo y el compromiso en la vida de Ernest Lluch no eran palabras vacías ni ilusiones inalcanzables, sino instrumentos diarios para alcanzar objetivos y convertirlos en realidad", ha escrito Batet en Twitter acompañando su mensaje de un vídeo del homenaje virtual que ha organizado el PSC.

El diàleg i el compromís, en la vida de l’Ernest Lluch, no eren paraules buides ni il.lusions inassolibles, sinó instruments diaris per assolir objectius i convertir-los en realitats. Gràcies Ernest per el teu aprenentatge, per la teva llum.#Lluch20anys🌹 pic.twitter.com/9l3XyKwW28