El PSOE, PP y Vox votan en contra de investigar al rey Juan Carlos I

La Mesa del Congreso, con los votos del PSOE, el PP y Vox, ha rechazado este martes la admisión a trámite de las solicitudes de comisiones de investigación sobre el rey Juan Carlos que tanto Unidas Podemos como los independentistas, nacionalistas y Más País registraron la pasada semana. Unidas Podemos, socio de Gobierno del PSOE, se ha desmarcado y ha apoyado la investigación.

Las solicitudes de creación de estas comisiones volvieron a registrarse tras conocerse que la Fiscalía del Tribunal Supremo había asumido una investigación sobre las denuncias acerca de supuestas comisiones abonadas por Arabia Saudí por el contrato del AVE a La Meca y y su ingreso en cuentas atribuidas a Juan Carlos I.

La decisión de la Mesa del Congreso sigue el criterio expresado por los letrados, que consideran que las actividades del Rey emérito que se pretende investigar siguen protegidas por la inviolabilidad que recoge la Constitución ya que tienen su origen en su etapa de jefe de Estado.

Como habían mantenido las anteriores veces que se registraron estas peticiones, los letrados sostenían que "no procede" admitirlas a trámite "toda vez que las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad, consagradas en el artículo 56.3 de la Constitución, son absolutas, abarcan la totalidad del periodo en que se ejerce la Jefatura del Estado".

El argumento defendido por el PSOE es el mismo que el de los letrados: la inviolabilidad del rey es de "efectos jurídicos permanentes"

En su informe, al que ha tuvo acceso Europa Press, los letrados recalcaban que esa inviolabilidad tiene "efectos jurídicos permanentes", pues aunque Unidas Podemos, en su petición, insiste en que la investigación parlamentaria debe partir de la abdicación, siempre serán cuestiones derivadas de la etapa de Juan Carlos I como jefe de Estado.

"La petición se refiere a cuestiones que, aun cuando hayan podido tener proyección en una etapa posterior, se corresponden sin solución de continuidad, con el periodo de tiempo en el que Su Majestad Don Juan Carlos I era el Jefe del Estado y traen causa del mismo hecho de la ocupación de dicha Jefatura por aquél, de forma que cabe entender que pretender una investigación sobre las mismas vendría a vaciar de contenido las prerrogativas constitucionales del Jefe del Estado, que despliegan sus efectos de forma permanente", subrayaban.

Argumento del PSOE y crítica de Podemos

El argumento defendido por el PSOE, según las fuentes parlamentarias consultadas, es el mismo que el esgrimido por los letrados en su informe: la inviolabilidad del rey es de "efectos jurídicos permanentes".

Por su parte, el secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello (Unidas Podemos), ha lamentado este martes la negativa de la Cámara a investigar al rey Juan Carlos, una decisión que considera un "error" y difícil de entender -ha dicho- para "muchos votantes del PSOE, republicanos o no".

"Habrá muchos votantes del PSOE, republicanos y no, que no entenderán que el Parlamento no pueda discutir sobre esta cuestión", ha incidido Pisarello tras remarcar que los socialistas han votado en contra de crear esta comisión.

Ha lamentado además que "40 años después de la Transición" el Congreso busque "apuntalar privilegios y prevendas de una monarquía".