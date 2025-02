Un PSOE cada vez más a la izquierda dedica sus congresos regionales a colocar al PP en la extrema derecha

El PSOE ha dedicado este fin de semana de Congresos Regionales a cargar contra la imagen de su principal rival político, el PP de Alberto Núñez Feijóo. Lo ha hecho con una serie de mítines y charlas ante sus militancias de Madrid y Valencia, en las que se ha presentado a los populares como "un peligro público", "incompetentes, "ultraderechistas" y hasta corruptos. Como propuesta alternativa, Sánchez ha presentado a un Partido Socialista favorable a subir impuestos y desarrollar una política económica intervencionista con la que, según él, se promueven los derechos sociales.

Sánchez ha vuelto a insistir en que la marcha de la economía española bajo su Gobierno es positiva y que la "ultraderecha" solo actúa a favor de los "poderosos", a los que responde "con servilismo".

En su intervención en Valencia, la militancia lo recibió con gritos al unísomo de "Mazón dimisión" y en Madrid, un día antes de su comparecencia, se abrió el acto con imágenes de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, intercalada con imágenes de neonazis desfilando por las ciudades.

A la hora de cargar contra la madrileña, la ha acusado de estar al frente de una "multinacional ultraderechista" que pone dinero para difundir bulos a través de los "pseudomedios" digitales. "Ayuso ha puesto Madrid en venta y ya sabemos quién se lleva la comisión", ha añadido.

Según el presidente del Gobierno de España, su compañería Diana Morant —secretaria general del PSPV— lo habría hecho mucho mejor que el actual mandatario valenciano del Partido Popular, al que ha alentado a irse "a su casa". En esta línea, el madrileño ha confirmado que su Gobierno dará ahora todas los rescursos que sean necesarios, intentando contraponerse a ese "si necesitan ayuda, que la pidan".

Controlar a los jueces

En este fin de semana de Congresos también se ha pronunciado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha pedido que se apruebe en esta legislatura el "ambicioso proyecto" de Justicia que está preparando el Gobierno de Pedro Sánchez, algo que considera prioritario "ante todo lo que estamos viendo". Según él, "no hay una ultraderecha más ultra" que la del Partido Popular de Madrid, a la cual ha acusado de ser "incapaz de querer a su país", al tiempo que ha asegurado que se estaba moderando en sus calificativos. En contraposición, Zapatero ha pedido que se apruebe el "ambicioso proyecto" que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez para controlar la actividad judicial, el cual "se tiene que aprobar en esta legislatura ante todo lo que estamos viendo", en referncia a todas las imputaciones por corrupción que se están dando alrededor del actual presidente.

"Hay un ambicioso proyecto en cuanto a la Justicia que se tiene que aprobar en esta legislatura ante todo lo que estamos viendo", ha subrayado Zapatero. "La Justicia emana del pueblo y tienen que estar a lo que la Ley diga", ha concluido.

"Los líderes de la derecha de Madrid me aburren, todos tienen vocación de ser fiscales, pero contra Sánchez", ha asegurado el expresidente, que ha asegurado que se pasan "todo el día hablando de Sánchez" y promoviendo el "rencor" y el "odio" contra el adversario político.

En los últimos meses José Luis Rodríguez Zapatero ha sido asesor tanto del Gobierno de Madruo como del de Pedro Sánchez, como ha informado Vozpópuli. El leonés se ha convertido en el expresidente del Gobierno que menos se ha alejado del poder. Y que lo ostenta con puño de hierro, tanto por el supuesto bien del país como, también, para sus propios intereses personales con un despacho en la calle Ferraz.

Zapatero ha aprovechado esta charla ante la militancia del Partido Socialista en Madrid para mencionar también la polémica en torno a las celebraciones por el 50º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, las cuales ha defendido, ya que según él "la liberación de España comenzó con la muerte de Franco", una dictadura que asegrua que no puede olvidar y por la que ha animado a los socialistas a recordar a las Trece Rosas.

Según ha asegurado el 'sanchismo' es "un cuento" promovido por una derecha cuyo objetivo "destructivo" es "amedrentar", en este caso a sus adversarios políticos, mediante el bulo: "Cuando se atacan a las familias me produce una tristeza enorme, pero el que lo hace tendrá años por delante para arrepentirse", ha asegurado Rodríguez Zapatero en Madrid al tiempo que ha afirmado que a él "el bulo no le afecta".

Ayuso "vende" Madrid y "se lleva la comisión"

Sánchez ha atacado tanto a Feijóo, del que ha hecho mofa en Valencia y Madrid con el sobrenombre de 'No soy presidente porque no quiero', como de la baronesa más destacada de los populares, la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso, a la que ha calificado como máximo exponente de la "multinacional ultraderechista".

"Ser valiente es plantarse ante los fondos buitre y decirles que vamos a construir vivienda pública a precio asequible para los jóvenes y la gente que lo necesita", ha asegurado el presidente del Gobierno, al tiempo que ha asegurado que el Ejecutivo de Díaz Ayuso ha "puesto Madrid en venta", a lo que ha añadido en palabras ante los militantes socialistas que "ya sabemos quién se lleva la comisión".

En su opinión, "ser socialista es estar del lado correcto de la historia" y ha presentado a su formación como la abanderada de la defensa de la democracia, de la justicia social, de la sostenibilidad, de la paz y de la verdad "frente a tanto bulo y desinformación", a pesar de que tanto su esposa, su hermano y varios miembros de su Ejecutivo estén bajo investigación. "En 2027 volveremos a ganar a la internacional ultraderechista, como hicimos el pasado 23 de julio (de 2023). Tendrán al hombre más rico del mundo con ellos, podrán poner en marcha los algoritmos trucados para expandir su desinformación, sus bulos y su fango. Pero nosotros vamos a pedir la confianza de la gente con su voto para frenar a la ultraderecha y garantizar el progreso social", ha concluido.

El líder de los socialistas ha defendido la subida de impuestos para poder mantener lo que él califica de "justicia social", ya que se trata de uno de los principios del "socialismo valiente" que se ha querido ensalzar durante este Congreso. Según Sánchez este consiste en potenciar la política fiscal: "Hay que decirle a la banca, hay que decirles a las grandes fortunas y hay que decirles a las grandes corporaciones tecnológicas que van a pagar impuestos aquí en España".

Mazón, un "personaje sin dignidad"

Otra de las voces que ha intervenido en los Congresos Regionales ha sido el ministro de Transportes de Sánchez, Óscar Puente. El vallisoletano ha calificado al president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, de "irresponsable absoluto" por su gestión de la dana de octubre y ha preguntado "dónde está la dignidad" del dirigente popular, que sigue en el cargo tres meses después de la tragedia. Según él, Mazón "está dispuesto a permanecer en el poder, aunque ya no le quede lo más básico que se necesita en la vida para estar al frente de cualquier cosa, que es la dignidad", ha aseverado al hablar del presidente autonómico, del que también ha dicho que es "un personaje que no cumple con los mismos estándares que debe exigírsele a cualquier gobernante".

Oda al líder socialista

El flamante secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha realizado una oda al líder, al calificar a Pedro Sánchez como "la izquierda valiente", al tiempo que ha destacado que está a punto de "superar a Aznar y Zapatero" en días en el Gobierno del país."Eres un referente par mucha gente, también fuera de este país. Desde luego, para los progresistas de todo el mundo", le ha espetado desde el atril al secretario general. "A mí me has dado muchas lecciones. Yo he aprendido muchas cosas contigo, Pedro".

En su discurso, ha ensalzado la mejoría en las estadísticas de empleo y la cuantía de las pensiones. Óscar López ha criticado que el PP haya pactado con Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas tras las elecciones de 2023 para echar a "presidentes y alcaldes —socialistas— con una excelente gestión en este país", por lo que el líder de su partido "tuvo" que convocar unas nuevas Elecciones Generales "para frenar la ola ultra".