Los proyectos 'marca Sánchez' que quedaron en el olvido

El selecto auditorio que escuchaba el 20 de enero a Pedro Sánchez presentar `HispanIA 2040´, un plan del Gobierno sobre Inteligencia Artificial, no daba crédito a que ignorara el `Consejo Asesor Internacional de Inteligencia Artificial´ creado por él hace seis meses y la ambiciosa `Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial´, dos proyectos propios del afán del Presidente por anuncios grandilocuentes que terminan en el olvido o caducados en el BOE. Tanto se prodiga en ello y sobre tantos temas, que da lugar a contradicciones como proponer en un sitio una “fiscalidad saludable” para combatir la obesidad infantil y en otro “aumentar la presión tributaria sobre el patrimonio y los rendimientos del capital” para corregir distorsiones causadas por la IA.

En el cementerio de las apuestas más emblemáticas marca Sánchez, que tras una espectacular presentación pasan sin pena ni gloria o al poco tiempo desaparecen, las hay de diferente signo:

- Estrategia España Nación Emprendedora (y su Alto Comisionado)

- Spain Up Nation.

- Alianza País Pobreza Infantil Cero (y su Alto Comisionado)..

- Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil.

- Deporte que Transforma.

- Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a largo plazo / España 02050

- Estrategia Internacional de Inteligencia Artificial.

- Consejo Asesor Internacional de Inteligencia Artificial

La que ha tenido más recorrido, tres años, ha sido la Alianza País Pobreza Infantil Cero. Su propuesta más destacada fue un Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil, presentado en 2022 por Sánchez en compañía del pívot Pau Gasol y la nadadora Teresa Perales, que debía implementar una comisión interministerial que ha tardado dos años en formarse pese al interés social por ese problema. El primer y único acuerdo de esa comisión ha sido un anteproyecto de ley de prevención del consumo de alcohol en menores de edad que aún no ha pasado a proyecto de ley. Lo del alcohol apenas se menciona en las 120 páginas del programa contra la obesidad infantil, aunque sí recomienda “crear alianzas con influencers relevantes para la infancia y la adolescencia”, “avanzar hacia una fiscalidad saludable” o “incrementar la densidad de fuentes públicas”.

Del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, adscrito a la Presidencia del Gobierno, surgió otra iniciativa denominada Deporte que Transforma que, junto a la Fundación Deporte Joven, organizó en enero de 2023 una jornada parlamentaria sobre deporte, infancia y adolescencia. Desde entonces no ha habido más noticias de `Deporte que Transforma´ relacionadas con la pobreza infantil. En noviembre de 2023 fue disuelto el Alto Comisionado, desapareciendo la `Alianza País Pobreza Infantil Cero´.

El mismo día que el presidente Trump tomaba posesión en el Capitolio arropado por los magnates tecnológicos, el presidente Sánchez, rodeado de siete ministros, arremetía en la Fundación Areces contra la tecnocasta durante la puesta de largo de HispanIA 2040, el horizonte español en inteligencia artificial. Llama la atención que en ese plan de 84 páginas no hayan colaborado los once miembros del `Consejo Asesor Internacional de Inteligencia Artificial´ creado por Orden Ministerial de junio último y que, presididos por el ex ministro Manuel Castells, el jefe del Ejecutivo presentó orgullosamente después de pasearlos por las dependencias de la Moncloa.

Por aquellas mismas fechas el grupo de asesores celebró su primera reunión abordando, entre otras cosas, “las distintas dimensiones de la IA en el contexto de polarización política y de riesgos para las democracias liberales”. Ya no se ha sabido nada más de ese consejo formado por investigadores y profesores de varios países.

Cuando Pedro Sánchez arremetió contra los tecnobillonarios ávidos de riqueza y poder no citó que la última de las doce acciones prioritarias que propone HispanIA 2040 dice que “para combatir la desigualdad y corregir las distorsiones que previsiblemente generará la IA, habrá que aumentar la presión tributaria sobre el patrimonio y los rendimientos del capital”. Antes de esa advertencia, el documento de IA salido de la Moncloa se aventura con pronósticos muy optimistas como que el uso de IA reducirá el tiempo de consulta médica en Atención Primaria, liberando 2,6 millones de horas suficientes para atender a 15,6 millones de pacientes adicionales. En ese gran reto tecnológico con la mirada puesta en 2040 tampoco hay rastro la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) aún vigente, uno de cuyos objetivos es “potenciar la IA inclusiva y sostenible para afrontar los grandes desafíos de nuestra sociedad” y siendo su Desafío 1 “Reducir la brecha de género del ámbito de la IA en empleo y liderazgo”.

La desaparición de las que parecían propuestas emblemáticas del Presidente sobre inteligencia artificial en el programa HispanIA 2040, prologado además por él mismo, tiene un reverso. Su autoría corresponde a la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) con la colaboración de una veintena de personas y organismos entre los que no se encuentran los creados y financiados desde Moncloa para la IA. Esa Oficina, creada pomposamente en 2021 con el nombre de Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo, tras languidecer durante sus dos primeros años aportando veinte podcast y la edición de un libro coral, en 2023 se convirtió en Subsecretaría al servicio de la Presidencia pasando después su director, Diego Rubio, a jefe del Gabinete del jefe del Gobierno. Llegados a 2025, HispanIA 2040 ha sido la única aportación pública conocida digna del nombre de esa Oficina.

Coetánea de la ONPE fue la `Estrategia España Nación Emprendedora´, colgada del Alto Comisionado del mismo nombre y también presentada solemnemente por Pedro Sánchez como “apuesta estratégica para consolidar a España como un hub global de innovación”. La realidad fue que esa iniciativa desarrollada en 164 páginas duró un par de años: vio la luz en febrero de 2021, suprimiendose por un R.D. en febrero de 2023. En su corta vida alumbró Spain up Nation, una “marca que representa a España como país emprendedor e innovador”, cuya labor y razón de ser caben en una página/cartel.

Durante el último año, junto a la extinción u ostracismo de renombrados organismos marca Sánchez han aparecido otros nuevos, presentados siempre por el jefe del Ejecutivo. Uno, la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, nacida en junio de 2024 en un ambiente de espectáculo, de la que solo se conoce que ha contratado 22 científicos asesores de otros tantos ministerios. El segundo, de diciembre de 2024, llamado Estrategia España-África 2025-2028, proponiendo a los africanos “una sociedad inclusiva, equitativa y sostenible” y luchar “contra el cambio climático mediante una transición ecológica”. Y las dos últimas, ya en el pasado enero, han sido, aparte de la citada HispanIA 2040, un Comité de inversiones estratégicas para “orientar las prioridades de inversión en digitalización, innovación y transición verde”.