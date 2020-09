Miles de maestros hacen cola para las pruebas de covid-19 en Madrid: "Es imposible guardar distancia"

Caos en los colegios. Miles de profesores de la Comunidad de Madrid fueron convocados a última hora de la tarde del martes para hacerse las pruebas serológicas de covid-19. El llamamiento 'exprés' ha desembocado en aglomeraciones alrededor de algunos centros como el Instituto de La Paloma, en la calle Francos Rodríguez. Algunos de los docentes citados han decidido marcharse a sus casas por "responsabilidad".

Ana es una de las maestras de Primaria citadas para someterse a la prueba y habla con Vozpópuli desde la cola de Francos Rodríguez. "Estamos alucinados. Un policía nos ha recomendado denunciar la situación. Es imposible mantener distancias. Queríamos que se nos hicieran pruebas antes de empezar el curso, pero no de esta manera", reconoce.

Ella fue convocada en la franja de 10.30 a 11.00. "Llevamos más de dos horas de retraso, pero el problema es que hay colectivos vulnerables. Hay profesores con patologías esperando toda la mañana en la calle, sin poder ir al baño. Además es un colectivo muy feminizado y hay muchas mujeres embarazadas que también están esperando las mismas horas porque no se ha tenido en cuenta su situación", denuncia.

Según la entrevistada, los profesionales esperaban recibir notificaciones con cierta antelación para citarles en los centros de salud d¡que les corresponden por cercanía a sus domicilios.

Fuentes de la Comunidad de Madrid explican a este diario que "se ha avisado a los docentes el día 1 de septiembre cuando se han incorporado a los centros". "Se van a hacer todos los test en cuatro días en tiempo récord para que los tengan antes de empezar las clases y vuelvan de forma segura", defienden.

"Los lugares para realizar los test se han habilitado por zonas y se ha dado cita previa para que fueran de forma escalonada. Lo que pedimos desde la Comunidad de Madrid es que se respeten los turnos tanto de día como de hora, asignados a cada docente, para evitar que se formen colas", apuntan.

El plan de Ayuso: 100.000 tests

La realización de los test a los docentes es unas de las medidas que se incluyen en la estrategia para la vuelta al colegio anunciada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que contempla esta prueba voluntaria de cara al inicio del curso escolar, que comienza este viernes con la incorporación de los alumnos del Primer Ciclo de Educación Infantil (de cero a tres años).

Las pruebas se desarrollarán en horario de 8 a 14.30 horas durante el miércoles, jueves, viernes y el próximo lunes, en los lugares habilitados según sea la DAT (Dirección de Área Territorial) correspondiente a su centro. En el caso de que alguno dé positivo en los test, será sometido a una PCR que se llevarán a cabo el próximo martes.

En total, la Comunidad de Madrid quiere realizar más de 100.000 test al personal docente, no docente y a alumnos antes de empezar el curso.

Polémica por revelación de datos personales

Por otro lado, esta convocatoria exprés ha dejado al descubierto los datos privados de más de 16.000 docentes, según han denunciado varios de estos profesionales a través de las redes sociales. Alegan que este lunes a última hora recibieron un correo en el que no sólo se incluía el lugar y hora de su prueba serológica, sino también el nombre, apellido, lugar de trabajo y sexo de los 16.720 profesores que acudirán estos días a hacerse dichos tests.

Mi empleador me ha mandado el nombre, apellido, lugar de trabajo, sexo y lugar y hora de su prueba serológica de 16720 compañeras y compañeros docentes y no docentes. Y ese listado lo tenemos los 16720. La Ley de Protección de Datos se la pasan por el forro. — 🍏Cruz #16poraula (@CruzDiez) September 1, 2020

Según desvela la hoja de consentimiento que ha sido remitida a los docentes para someterse a estas pruebas desvela que los test han sido adjudicados por la Comunidad de Madrid a la empresa Ribera Salud, que fue la encargada del cribado masivo -y polémico- que se realizó antes de verano en la localidad de Torrejón de Ardoz.

No es la única crítica que ha recibido. Son muchos los expertos que aseveran que realizar pruebas serológicas masivas no sirve de mucho, ya que sólo permitirá establecer cuál es la situación actual, ya que esos mismos docentes pueden contagiarse en cuestión de días.

Si estas pruebas no se repiten de manera periódica, su utilidad es muy limitada. También critican que se trate de serologías, ya que no detectan con total fiabilidad cuáles de estas personas han superado la enfermedad, ya que se puede no tener anticuerpos y haber superado la covid-19.