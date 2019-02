Prisión para uno de los detenidos por la agresión sexual múltiple en Sabadell (Barcelona)

El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Sabadell (Barcelona) ha enviado a prisión a uno de los siete detenidos que han comparecido ante él este jueves por la agresión sexual múltiple cometida la madrugada del pasado domingo en el barrio de Can Feu.

El magistrado ha decretado para este arrestado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de una agresión sexual, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Los otros seis han quedado en libertad provisional, les han retirado el pasaporte, tienen prohibido abandonar el territorio nacional y se fijan comparecencias periódicas semanales, aunque también se está a la espera de los resultados del Instituto de Toxicología.

"Indicios de la autoría"

El juez considera al hombre que ha enviado a prisión como presunto autor de la agresión sexual al existir "indicios de la autoría" y ordena su ingreso en preventiva por el riesgo de fuga, al carecer de residencial legal y no estar acreditado un arraigo mínimo, aceptando la petición del Ministerio Fiscal de enviarlo a la cárcel.

Según el auto, recogido por Europa Press, este detenido fue reconocido por una testigo "sin dudas" como uno de los autores materiales, aunque la víctima no le pudo reconocer en las ruedas de reconocimiento.

Así, según una de las testigos que recogió a la víctima tras la agresión y se la llevó en coche a la policía, la encontraron junto a este chico y ella les dijo que era uno de los agresores.

Sobre los otros arrestados, la víctima no pudo identificarles en las ruedas de reconocimiento posteriores, ya que como ella misma había declarado "no se fijó mucho en las personas del local y que no les vio bien la cara".

Relato de los hechos

Según el auto, la agresión se produjo después de abordarla en un bar del centro de Sabadell, donde la joven fue inicialmente con unos amigos y se quedó charlando con una camarera y un chico de la barra, y con este último salió del establecimiento, si bien en las declaraciones de ambos existe "una contradicción".

Mientras ella asegura que no hubo ningún incidente cuando se separó de él, por su parte, el chico afirma que caminaron un rato y un individuo se les acercó, con quién tuvo una discusión dialéctica, y fue cuando la chica salió corriendo "sin saber por qué" y él siguió caminando y la otra persona se fue por una calle diferente.

Asimismo, este testigo admite que había bebido mucho y no recordaba muy bien qué había pasado dentro del bar, aunque sí recordaba que a la chica la había parado el que sería su asaltante.

La agresión sexual

La víctima relata que fue asaltada por un individuo cuando se separó del chico de la barra, que "además de besarla y tocarla por todo el cuerpo, le introdujo la mano por debajo de la ropa interior y le introdujo al menos un dedo en la zona vaginal" y posteriormente la llevó al escenario donde fue agredida sexualmente tres veces por supuestamente tres personas diferentes.

En este sentido, el auto subraya que lo detallado por la víctima "no incurrió en contradicciones y se antoja coherente y verosímil" sobre el dónde, cuándo y cómo se produjeron las agresiones sexuales, apuntando que la chica lloraba, estaba angustiada, aturdida y tenía miedo que le sucediera algo peor.

Fue el tercer agresor -supuestamente el detenido enviado a prisión- el que la sacó del lugar y en el exterior la víctima vio a un coche saliendo de un garaje, se liberó de él, que la tenía cogida del brazo, y les dijo a los dos ocupantes que "cinco moros" la habían violado y, mientras tanto, el agresor salió corriendo, y ambos testigos lo reconocieron en la rueda de reconocimiento.

Hay una octava persona detenida, que se entregó este miércoles por la noche en la comisaría de la Policía Municipal de Sabadell, y está previsto que pase a disposición judicial este viernes.