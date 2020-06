Presentan la primera querella contra Marlaska en el Supremo por el cese de De los Cobos

El hijo del expresidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, Ramón Trillo, ha presentado la primera querella contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

El escrito de Trillo carga duramente contra el titular de Interior por presuntamente encubrir los motivos reales de la destitución de De los Cobos en plena investigación judicial por las concentraciones del 8-M.

Según el texto, Marlaska propició el cese del coronel de la Guardia Civil con "nocturnidad y alevosía". Además, según el mismo, se acusa al ministro de ordenar ocultar el documento sobre la destitución.

Para Trillo, tal y como plasma en el documento, estos hechos serían constitutivos de los delitos de encubrimiento y abandono de destino.

De esta manera, la querella señala al dirigente de la cartera de Interior por ocultar la decisión tomada por la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y trasladada al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.

Se hizo público un documento que revelaba que Interior cesó al coronel por no filtrarle las investigaciones que seguían sus subordinados

A estos últimos, tal y como publica 'La Información', el querellante les acusa de cometer un delito de conspiración para cometer revelación de secretos y proposición para cometer infidelidad en la custodia de documentos.

Sin embargo, la querella no es contra Gámez ni Pérez, ya que no están aforados y el Alto tribunal no tiene competencias en esos casos.

Cese de Diego Pérez de los Cobos

El pasado 25 de mayo el Ministerio del interior cesó al máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Este mando era un peso pesado en el organigrama de las Fuerzas de Seguridad desde hace años y llevó a cabo la labor como mando único durante el desafío soberanista del referéndum de Cataluña.

La investigación que su unidad estaba realizando sobre las manifestaciones del 8-M en Madrid y el papel que desempeñó el delegado del Gobierno propiciaron su destitución.

Aunque en un primer momento Marlaska aseguró que esta destitución se debió a una "pérdida de confianza", lo cierto es que, días después, se hizo público un documento que revelaba que el ministerio cesó al coronel por no filtrarle las investigaciones que seguían sus subordinados en torno a la convocatoria de la manifestación feminista del 8-M en Madrid.

La nota argumentaba que fue destituido "por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".