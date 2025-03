Llega el primer eclipse solar del año: parcial, visible en España y por la mañana

Este fin de semana, el sábado por la mañana, se podrá observar desde España un eclipse parcial de Sol que también será visible en Estados Unidos, norte del Océano Atlántico, parte del Ártico, Groenlandia, norte de Rusia, gran parte de Europa y noroeste de África. Un eclipse tiene lugar cuando un objeto astronómico oculta a otro. Desde la Tierra, podemos ver eclipses de Sol, cuando la Luna oculta el disco solar, y de Luna, cuando el astro se interpone en la sombra que la Tierra proyecta en el espacio.



En esta ocasión, el eclipse -parcial y de Sol- durará algo menos de cuatro horas (213 minutos), comenzará en el norte del Océano Atlántico (Marruecos y Mauritania) y acabará en Ártico y en el norte de Siberia (Rusia). El máximo del eclipse se producirá a las 11:47h (hora peninsular) cerca de Canadá, y tendrá una magnitud máxima de 0,933, es decir, que el 93% del diámetro solar quedará oculto por la Luna, según datos del Observatorio Astronómico Nacional (OAN).



En España, el eclipse alcanzará una magnitud máxima superior a 0,4 en Galicia (el 40% del diámetro solar oculto), superior a 0,3 en las islas Canarias y el oeste peninsular (más del 30% del diámetro solar) y superior a 0,2 en el este de la península y Baleares (más del 20%). Al producirse por la mañana, el Sol estará a bastante altura en el cielo y su observación será sencilla. El primer lugar donde será visible serán las islas Canarias. En Santa Cruz de Tenerife, el fenómeno comenzará a las 09:15h (hora local canaria), tendrá su máximo a las 10:04h y acabará a las 10:56h.



En Barcelona, el máximo será a las 11:48h (hora peninsular), en Madrid a las 11:40h, en Bilbao a las 11:46h, en Valencia a las 11:42h, en Sevilla a las 11:31h, y en Pontevedra a las 11:38h, entre otras ciudades españolas.

Los próximos eclipses

Este año, además, habrá un eclipse total de Luna que será visible en gran parte del mundo, el 7 de septiembre, y uno parcial de Sol, el 21 de septiembre. Y en los próximos años serán visibles en España dos eclipses solares totales el 12 de agosto de 2026 y el 2 de agosto del año siguiente, seguidos de uno anular el 26 de enero de 2028.



Los eclipses de Sol son especialmente interesantes para la ciencia, ya que son ocasiones excepcionales durante las cuales los investigadores pueden observar una parte de la atmósfera solar -conocida como la corona-, que es demasiado tenue para poder ser examinada, excepto cuando la luz brillante del Sol queda bloqueada por uno de estos eventos.

Precauciones para observar el eclipse

Aunque sea un eclipse parcial, nunca hay que mirar al Sol directamente, a simple vista o con gafas de sol. Tampoco a través de cámaras o vídeos, telescopios o prismáticos que no estén preparados para ello y no dispongan de los filtros solares correspondientes.



Tampoco debe observarse con filtros no homologados para la observación segura del Sol, y en ningún caso con placas de radiografías. La mejor manera de observarlo sin peligro es ver su imagen proyectada sobre algún tipo de pantalla situada a la sombra o con gafas especiales para eclipse, que llevan incorporados filtros homologados por la UE (índice de opacidad 5 o mayor).



Para fabricar un proyector casero y observar el eclipse de forma indirecta, sólo se necesita una cartulina con un pequeño agujero que deje pasar la luz del Sol y proyectar su imagen sobre una superficie blanca.

Retransmisiones en directo

Con motivo del eclipse, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) organizará actividades divulgativas para todos los públicos, entre ellas, la retransmisión en directo del fenómeno desde su sede central en La Laguna, con acceso libre por internet, contenido educativo en redes sociales y recursos para centros escolares y asociaciones. Además, en el Observatorio del Teide habrá astrónomos que divulgarán el fenómeno a los medios de comunicación y a los miembros del programa ‘Amigos del IAC’ que participarán de la observación.



También han organizado eventos locales de observación en el Parque de la Concordia de Guadalajara, en el Parque Astronómico del Montsec, en Lleida, o en la cúpula del Planetario de Madrid, entre otros.



Fuera de España, la agencia espacial estadounidense, NASA, tiene previsto hacer una retransmisión en directo desde su canal de Youtube y por las redes sociales.