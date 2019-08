Los presuntos violadores en grupo de Bilbao tenían antecedentes por robos y peleas

La mitad de los detenidos por laagresión sexual grupal a una mujer de 18 años en Bilbao tienen antecedentes policiales. Así, tres de los seis, cuentan con una amplia ficha policial en las bases de datos de la Ertzaintza por robos y pelea, según ha publicado El Correo. Los seis arrestados han pasado este sábado a disposición judicial, donde se les tomará declaración.

Los hechos se produjeron en el parque Etxebarria, según denunció la víctima. Los asaltantes la habrían dejado abandonada bajo el arbusto donde se produjo la agresión. Uno de ellos, el que los investigadores consideran el cabecilla, es conocido en la ciudad por haber por haber protagonizado incidentes, entre ellos peleas con arma blanca y robos con violencia. La identificación de los seis hombres fue posible gracias a la minuciosa descripción que la víctima ofreció a su llegada al hospital de Basurto. La mujer se encontraba en el citado parque cuando se percató de la presencia del grupo de hombres. Viéndose expuesta, decidir huir del lugar, pero uno de los individuos la alcanzó corriendo y la forzó a subir con el resto de agresores. En su declaración, la joven aseguró haber sido amenazada con una pistola antes de ser agredida.

Según la chica, la violaron los seis, todos ellos de origen magrebí. Luego, le entregaron 17 euros y la abandonaron en el lugar. La mujer aseguró no conocer a ninguno de los seis individuos y pudo llegar a su casa por su propio pie.

Críticas de Vox y de varios ciudadanos

La nacionalidad de los asaltantes ha despertado las críticas de parte de la ciudadanía y del partido de ultraderecha Vox. En un comunicado emitido este sábado, la formación de Santiago Abascal ha querido mostrar su "condena a esta terrible agresión y enviar todo su apoyo a la víctima de tan repugnante ataque".

Vox cree que la gran mayoría de las agresiones sexuales en grupo y ataques contra la libertad sexual perpetrados en los últimos meses lo han sido "por inmigrantes procedentes del Magreb" y por ello reclaman al Gobierno central "una política migratoria que proteja a los residentes en suelo español de individuos incapaces de respetar las normas más básicas de comportamiento" además de un endurecimiento de las penas por delitos de índole sexual.

Los vecinos de Bilbao también salieron en la tarde de ayer a la calle para protestar por los hechos ocurridos. Miles de personas se concentraron en la plaza Arriaga de Bilbaoconvocadas por el movimiento feminista. A la cabeza de la concentración se podía leer una pancarta con el lema "Indarkeria sexistari aurre egin. Erasorik ez, erantzunik gabe" (Haced frente a la violencia sexista. Ni un ataque sin respuesta).

Durante el acto se reprodujeron los lemas de las concentraciones llevadas a cabo con motivo de la violación de una joven en Sanfermines a manos de 'La manada' y se han podio volver a oír expresiones como 'No es un caso aislado, se llama patriarcado', 'Aquí estamos, no estás sola', 'Autodefensa feminista', 'Tranquila hermana, aquí está tu manada', 'Con o sin ropa, mi cuerpo no se toca' o 'Que no, que no, que no tenemos miedo'.

Tras media hora de lemas, cánticos y aplausos, representantes del movimiento feminista han tomado la palabra para reivindicar que las mujeres tienen derecho a ocupar el espacio público "cuándo y dónde les dé la gana", sin tener que tener miedo a que algo les pueda ocurrir.