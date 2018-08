El presidente de los VTC: “El taxi ha querido chantajear al poder político y al poder judicial para que legisle a su favor”

Eduardo Martín es el presidente de Unauto-VTC. Lleva muchos años trabajando por la libertad de este tipo de vehículos con conductor y ha probado en carne propia, hace un año en Málaga, los golpes de quienes no aceptan la competencia y los acuerdos pactados democráticamente.

¿Cómo se ha llegado a la situación de esta semana con miles de taxis en la calle?

El taxi se manifestó en febrero de 2018 con motivo del Congreso Mundial del Móvil en Barcelona y llegaron a amenazar a Ada Colau a la que dijeron que si no les daba lo que querían reventaban el congreso. La alcaldesa Colau elaboró entonces un reglamento del Area Metropolitana y ahí se sentó la base del problema. Colau no tenía competencias para poner en marcha ese reglamento, pero calmó a los radicales y los meses pasaron sin problemas.

Pero mientras ustedes las asociaciones de VTC y taxis llegaron a un acuerdo…

El 20 de abril el Gobierno aprobó un real decreto, que luego se convirtió en Ley con el apoyo de todo los partidos y las dos asociaciones mayoritarias del taxi. Se aprobó que no hubiera más VTC y que se mantuviera la proporción de treinta taxis por un VTC. A partir de ahí hubo paz social y el taxi estaba contento porque lograron que no hubiera ya más VTC.

¿Y entonces quien ha incendiado la calle?

Ada Colau había hecho esa promesa de aprobar un reglamento y los radicales del taxi la presionaron. La alcaldesa, a sabiendas que no tenia competencias, aprobó la entrada en vigor de ese reglamento el 26 de junio y querían que entrara en vigor el 1 de agosto.

¿Que opinión le merece ese reglamento?

Un disparate. Las asociaciones, las empresas, Fomento, el Servicio de la Competencia y la agencia Catalana de la Competencia recurrieron y como es normal el reglamento se suspendió de manera cautelar. Va en contra de la Ley de la garantía y equidad de mercado y además la alcaldesa no tiene competencia. Es un disparate.

¿Que consecuencias tenía esa norma?

Si entrara en vigor 1.300 personas perderían su trabajo y se irían a la calle. Hay que tener en cuenta que el 60% de los trabajadores son autónomos y pequeñas empresas que han invertido mucho dinero. Mandaba a la ruina a 1.300 familias. El tribunal impuso una medida cautelar, aunque Fomento luego retiró su recurso.

Las asociaciones radicales del taxi no entienden que en España debe funcionar el Estado de Derecho

Pero las suspensiones cautelares son algo normal

Las asociaciones radicales del taxi no entienden que en España debe funcionar el Estado de Derecho, la democracia, la separación de poderes, y tampoco la independencia de la Justicia. Decidieron chantajear al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y dijeron: “como no me diga lo que quiero que me diga, vamos a bloquear calles, puertos, aeropuertos y la frontera si es necesario”. El chantaje es algo gravísimo.

¿Que la parece lo que hizo Fomento de retirar su petición de suspensión, a pesar de que Colau no tenía competencias?

El día 26 Fomento retiró la solicitud de suspensión cautelar, lo que es gravísimo porque es un síntoma de debilidad. Entiendo que quisiera hacer un guiño al Ayuntamiento de Barcelona y a Podemos que le ha apoyado a llegar al Gobierno. No quiero entrar en ese problema, pero esa retirada les dio alas a los más radicales. Cuando el Tribunal Superior de Cataluña mantuvo la suspensión cautelar los taxistas más radicales montaron en cólera. Se produjeron ataques sin precedentes contra los coches, familias, clientes, un disparo, ácido a un conductor y tuvimos que suspender el servicio.

Pues esos mismos días Ada Colau seguía diciendo que los taxistas tenían razón

El 27 de junio por la mañana Colau decía que tenía competencias sobre la materia y a partir de las doce menos, cuando Fomento retiró el recurso para que no se suspendiera el reglamento, pidió las competencias a Fomento. ¿Si tenía competencias, cómo luego dice todo lo contrario y las solicitó a Fomento? Está claro que no era competente para hacer ese reglamento que ha incendiado al sector del taxi.

¿Qué suponía el reglamento?

Colau sacó un reglamento contra un sector en beneficio de otro. La segunda licencia va contra la libre competencia y no se puede legislar sobre algo que no tienes competencia y que lo único que busca es quitar derechos adquiridos a unas empresas. Me da mucho miedo. TVE tiene autorización para emitir en toda España. Lo que se ha propuesto Colau con las VTC puede llevarlo también a la televisión y decidir quien debe emitir o no, e impedir a TVE emitir en Barcelona. Es el mismo disparate que lo que quieren hacer con la VTC.

¿Qué le parece la propuesta del taxi?

El taxi ha querido chantajear al poder político y al poder judicial para que legisle a su favor y los tribunales le den la razón. Quieren que se falle en contra de lo que dicen las leyes. Con sus amenazas están tratando de forzar a los políticos a que legislen a favor de sus propósitos.

Pero parece que había unanimidad entre los radicales y las asociaciones tradicionales…

Los más radicales forzaron la situación y el resto pensó que le iban a mejorar su situación. Habían acordado con nosotros y el Gobierno hace meses limitar la competencia, pero pensaron: “Si podemos acabar con ellos mejor”. La licencia urbana no quiere limitar la competencia, que ya se había acordado por consenso, lo que quiere es eliminar y erradicar de la geografía nacional a las VTC, a Uber y Cabify. Ellos creen que de esta manera habrá menos competencia y que el precio de sus licencias subirá, algo que es evidente ya que si hay menos oferta tendrán más beneficio.

Han logrado paralizar algunas ciudades.

No ha habido huelga. Se ha producido un cierre patronal que es ilegal. Menos mal que ha sido a finales de julio porque si sucede en septiembre hubiera sido un caos. Fomento el lunes, tras la entrevista con los taxistas, sacó tres notas de prensa. Todo ello antes de hablar con nosotros, sin habernos visto a las asociaciones de VTC, como diciendo ‘el pescado está vendido’. Parece que el que marcaba la Ley no era el Gobierno sino el Taxi a través del chantaje. Es algo gravísimo. Yo soy partidario de no ceder al chantaje porque si lo haces una vez te conviertes en un esclavo.

El presidente del Gobierno hizo una declaración el pasado viernes sobre el conflicto ¿Qué le pareció?

La declaración de Pedro Sánchez denota una posición de más diálogo. Nosotros estamos moderadamente satisfechos porque pedidos una comisión para estudiar el problema con todos los implicados porque esto no es un problemas del taxi, ni de las VTC. Es una cuestión de movilidad y eso afecta a todos y debe estar también el ciudadano. El político no debe buscar sólo el beneficio de un sector monopolístico. Debe velar por el ciudadano.

¿Ustedes que defienden?

Los ciudadanos hemos luchado muchísimo para la libre competencia y no por la defensa de un monopolio. Sin competencia no habría más que una televisión y una compañía telefónica. Los ciudadanos se han posicionado contra la huelga haciéndonos líderes de descargas incluso por encima de WhatsApp, Instagram o youtube. Hemos sido ‘número uno’ esta semana. Si cierta parte del taxi quería cargarse el sector, hay que darle la enhorabuena están consiguiendo su objetivo.

¿Que le parece transferencia de las competencias a las comunidades autónomas?

No compartimos el criterio del Gobierno de transferir las competencias a las comunidades porque es una forma de quitarse un problema, no querer afrontarlo, y multiplicarlo por 17. Es una patata caliente y no la quieren.

¿Y sus planes para septiembre?

En septiembre no se debe ceder al chantaje. Queremos un informe de Economía que nos explique cual ha sido el impacto de las VTC en el taxi y si ha facturado menos desde que estamos en el mercado. Gran parte de los que trabajan en la VTC tienen taxis y la facturación de nuestros coches no se ha visto afectada. El precio de las licencias ha subido. Están intentado forzar la situación y que se tomen decisiones en razón a los intereses de unas personas que quieren defender un monopolio y no sobre la realidad. Que hagan un informe objetivo que también tenga en cuenta el beneficio para el ciudadano. En noviembre habrá restricciones al coche privado en Madrid y se necesitará más transporte público y allí estaremos nosotros.

¿Hay una solución?

Si lo que quieren es que haya treinta licencias de taxi por una de VTC (tras las sentencias de los tribunales), que den más permisos de taxi y competimos. Eso no lo van a querer. El taxi sigue pensando en el taxímetro y nosotros le decimos al cliente lo que le va a costar el servicio. Ellos no quieren mejorar sino eliminarnos.

¿Que le parece la actuación de algunos radicales?

Los radicales han tomado el poder. En Facebook publicaban durante la huelga el número de licencia de las personas que trabajaban y no secundaban el paro y decían en Internet: “compañeros ya sabéis lo que tenéis que hacer”. En la Feria de Málaga se amenazaba a la gente que quería trabajar…