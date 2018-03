El presidente de la Federación Inglesa asocia el lazo de Guardiola con la esvástica y el Isis

Las polémicas alrededor de Pep Guardiola no cesan. Su decisión de lucir un lazo amarillo como protesta contra la decisión del Estado de dictaminar prisión preventiva para los líderes independentistas es algo que no parece contentar a todos. El pasado 23 de febrero, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) sancionó al entrenador del Manchester City por portar el reivindicativo lazo, este lunes, el presidente de la Federación ha pedido perdón por unas declaraciones recogidas por The Telegraph en las que comparaba el símbolo con la esvástica nazi y a su vez esta la ponía en el mismo 'saco' que a la Estrella de David.

El presidente, Martin Glenn, aludió el pasado domingo a un necesario cumplimiento de las normas del deporte para hacer referencia a estos símbolos y a la decisión tomada por la FA. “Cosas que van a ser muy divisivas o que pueden ser fuertes símbolos religiosos, como puede ser la Estrella de David, la hoz y el martillo, puede ser la esvástiva, cualquier cosa de Robert Mugabe [exlíder de Zimbaue] en tu camiseta, eso son cosas que no queremos”, dijo Glenn el relación al lazo que portaba Guardiola.

Glenn aseguró que para ser “sincero y claro” el lazo amarillo del exentrenador del FC Barcelona es un “símbolo político, es el símbolo de la independencia de Cataluña”, afirmó. Lo hizo tras señalar: “¿Deberíamos tener a alguien con una insignia de UKIP [Partido de la Independencia de Reino Unido], alguien con una insignia de Isis?”.

Lo que nosotros estamos haciendo es aplicar las normas del juego. Las amapolas no son símbolos políticos, los lazos amarillos sí”

“Puedo deciros que hay muchos españoles, no catalanes, que están muy cabreados con esto”, dijo el presidente de la Federación. “Lo que nosotros estamos haciendo es aplicar las normas del juego. Las amapolas [símbolo que portan políticos y personalidades británicas para recordar a los caídos en la Primera Guerra Mundial] no son símbolos políticos, los lazos amarillos sí”, añadió.

Disculpas

Glenn se ha disculpado si alguien se ha sentido ofendido por comparar la Estrella de David con el símbolo de la esvástica nazi.

"Me gustaría pedir perdón por cualquier ofensa que haya podido causar con los ejemplos que di cuando me referí a los símbolos políticos y religiosos en el fútbol, especialmente cuando hablé de la Estrella de David, un símbolo realmente importante para los judíos de todo el mundo”. Se refería, afirmó, a que no está permitido en este deporte el uso de símbolos que puedan crear división y el lazo amarillo que luce Guardiola es un ejemplo de ello.