Las asociaciones de prensa rechazan la creación de una web del Ayuntamiento de Jerez para "combatir la desinformación"

El Ayuntamiento de Jerez, dirigido por la socialista Mane Sánchez Díaz, ha planteado la creación de una web para combatir la desinformación y desmentir aquellas noticias que la corporación considere falsas. La propuesta ha sido rechazada por la Asociación de la Prensa de Jerez y Colegio de Profesional de Periodistas de Andalucía, según un comunicado de ambos organismos publicado este jueves y disponible en su página web.

Estas organizaciones profesionales advierten al Consistorio del riesgo de que esta anunciada web controlada por el Gobierno municipal acabe convirtiéndose en un instrumento de control político o de censura a la labor de los medios de comunicación, que acabe afectando a la libertad de información, que está consagrada en la Constitución.

"Con este tipo de mecanismos, los derechos fundamentales de la libertad de expresión y de información pueden quedar coartados y sometidos a un control de los poderes públicos, cuando las herramientas de lucha contra desinformación deben ser independientes a ellos", señala el comunicado.

"Los periodistas deben decidir lo que es y no es noticia"

Ambas asociaciones recuerdan que son los periodistas y los medios de comunicación lo que deben decidir lo que es noticia y lo que no, lo que se publica y lo que no. Estos organismos destacan que las instituciones públicas no deben arrogarse el conocimiento de la verdad, ni la defensa de instituciones o colectivos que pueden defenderse por sí mismos ante los bulos o la desinformación.

"Quienes ejercemos el periodismo somos los primeros interesados en combatir la desinformación, especialmente porque nuestro prestigio y credibilidad se fundamentan en la difusión de información veraz, y para ello ya contamos con un código deontológico de referencia en Europa, así como con comisiones deontológicas profesionales a las que puede acudir cualquier institución o persona que considere que ha sido víctima de una noticia falsa", reza el comunicado.