Las protestas en Cataluña por el encarcelamiento de Pablo Hasel y los disturbios derivados de las mismas siguen trayendo cola. La mayoría de partidos políticos han condenado este domingo los incidentes registrados anoche en Barcelona, donde los radicales quemaron una furgoneta de la Guardia Urbana con el conductor dentro y provocaron numerosos daños materiales.

Partido Popular y Vox, además de rechazar la violencia, reclaman firmeza al Gobierno. El vicesecretario nacional de Comunicación de los populares, Pablo Montesinos, ha exigido al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que convoque "de urgencia" la Junta de Seguridad de Cataluña para coordinar la respuesta las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña.

En este sentido, el dirigente del partido de Pablo Casado ' ha dicho que son muchos los españoles que no entienden como hay una parte del Gobierno que "alienta, jalea y avala" a quienes queman contenedores y vehículos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mientras otra parte de este mismo Gobierno "se calla, guarda silencio y agacha la cabeza".

Estas no son las únicas críticas vertidas desde el PP hacia el Ejecutivo de coalición. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este domingo a Sánchez, que actúe con "firmeza" para frenar a los "grupos organizados terroristas y anarquistas" que están "sembrando el terror" en Barcelona. "Lo que tiene que hacer el Estado es estar en todo el territorio para procurar la libertad y la paz de sus vecinos", ha señalado.

También el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, se ha pronunciado sobre los sucedido. En un mensaje en su cuenta de Twitter ha denunciado que las "alimañas radicales separatistas batasunizan las calles" de Cataluña y ha lamentado que Barcelona se haya convertido en "símbolo de podredumbre y violencia".

Hoy en Barcelona de nuevo la kale borroka, donde las alimañas radicales separatistas queman un furgón policial y batasunizan las calles catalanas. Barcelona hace unos años era símbolo de modernidad y prosperidad, ahora con el frente golpista es símbolo de podredumbre y violencia pic.twitter.com/v3KDnwWQFM — Carlos Iturgaiz (@carlositurgaiz) February 27, 2021

Vox

Desde Vox han ido un poco más lejos en sus críticas hacia el Gobierno por los disturbios. La portavoz adjunta del partido en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha tildado a Grande-Marlaska de "cobarde traidor" y le ha acusado de "soltar cinco presos a la semana". "Es el peor ministro del Interior en la historia de España", ha asegurado.

En opinión de la diputada, lo que está ocurriendo estos días en Cataluña es "un auténtico terrorismo callejero" mientras "se mantiene a los españoles confinados en su domicilio con el toque de queda".

También, defiende Olona, si el Gobierno de España "tuviera voluntad y no fuera rehén de las fuerzas independentistas catalanas y no estuviera plegándose por razones políticas y traicionando el interés general de España" se adoptarían las "medidas necesarias" para que las fuerzas del orden "no permitieran que ni una sola noche más se produjeran estas dantescas imágenes".