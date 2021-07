El Partido Popular ha utilizado su 17º congreso autonómico en Galicia para cerrar filas dentro del partido y ensalzar a Pablo Casado como la "alternativa sensata" al Gobierno de Pedro Sánchez. El 'cónclave', que ha reunido este fin de semana a la gran mayoría de barones autonómicos y al ex presidente Mariano Rajoy, ha revalidado por quinta vez el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en el PP de Galicia con el apoyo del 98,3% de los algo más de 800 compromisarios.

Los populares gallegos iniciaron este viernes el cónclave para revalidar al presidente de la Xunta como líder, con la vista puesta a la candidatura de las próximas autonómicas. Feijóo, que lidera el PP gallego desde enero de 2006 y gobierna en Galicia desde 2009 con mayoría absoluta, ha estado arropado el viernes y este sábado por los presidentes autonómicos populares y la mayoría de dirigentes del PP en otras comunidades. Un respaldo que no es habitual en los congresos autonómicos. Sobre todo cuando no hay mayores incógnitas orgánicas. Sólo las convenciones nacionales suelen reunir a tantos dirigentes regionales.

Los populares han aprovechado esta puesta en escena para lanzar un mensaje de unidad en torno a Pablo Casado, cuyo 'modelo' ideológico ha sido cuestionado desde que tomó las riendas de la formación. De hecho, este viernes, según Europa Press, una buena parte de los barones fueron preguntados a su llegada al congreso sobre si preferían la posición ideológica de Ayuso, más escorada a la derecha, o el de Feijóo, escorada al centro. Los barones no entraron en el debate, pero Feijóo y Ayuso sí se fundieron en un abrazo como respuesta.

Al igual que otros dirigentes populares que intervinieron en la cita, la presidenta de la Comunidad de Madrid calificó ayer a Feijóo como "un referente" dentro del PP. "Siempre has sido un hombre pragmático ante las dificultades, pero que nunca has perdido el aplomo, tampoco la ironía", valoró. "Has sido y eres un referente para todos y queremos pedirte, no solo que no cambies, sino que sigas siendo como tú eres. Porque en estos momentos de tantísima fragmentación te necesitamos", añadió.

Casado, la "alternativa sensata"

El conclave ha seguido este sábado el mismo camino. Aunque en esta jornada ha contado con la participación de Mariano Rajoy. "Soy del PP, y gallego, y vengo a apoyar a Feijóo", ha contestado el ex presidente cuando le han preguntado sobre si se identifica más con Ayuso o con el político gallego. "Todos somos el PP de España", ha concluido. El también ex presidente del PP nacional ha apoyado, además, a la "alternativa sensata" que representa Pablo Casado para el Ejecutivo central. Por ello, ha afirmado que desde el PP "todos ayudarán" a su actual líder para que llegue a la Moncloa. Un objetivo que también ha remarcado el alcalde de Madrid y portavoz del PP nacional, José Luis Martínez Almeida.

Para Pablo Casado, que ha clausurado la cita gallega, los populares están ahora mismo "imbatibles" y pronostica una victoria en las elecciones generales "sean cuando sean". A su juicio, el partido está preparado para gobernar y con la "ambición para lograrlo". El PP "va a ganar allá donde aún no gobernáis, en Alcaldías, en Diputaciones y en Comunidades Autónomas", ha dicho mirando a los presentes en el cónclave.

Por su parte, el líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado varios mensajes en clave interna, pero sobre todo ha incidido que el PP es un partido "de amplio espectro" en el que caben "todas" las sensibilidades, llamado a volver a gobernar. "Quieren enfrentarnos porque nos ven competitivos. No es nada nuevo", ha dicho.

"No entienden que somos un partido de alto espectro; que hay compañeros más liberales, otros más conservadores, otros más reformistas y otros más centristas. No entienden que en un partido puedan caber distintas sensibilidades y lo más importante, no entienden cómo estas sensibilidades se respetan porque suponen crecer y ensanchar el partido", ha proclamado, en declaraciones recogidas por Europa Press.