EL PP refuerza su compromiso contra el antisemitismo tras una reunión con la Federación de Comunidades Judías en España

El Partido Popular se ha reunido con la Federación de Comunidades Judías en España, encabezada por David Obadía Chocrón, para abordar el alarmante aumento del antisemitismo en el país. En este encuentro, han participado los diputados nacionales Miguel Tellado, Marta González, Elías Bendodo y Sandra Moneo, quienes han reafirmado el compromiso del Grupo Popular con la libertad religiosa y la seguridad de la comunidad judía. El alarmante incremento del 76,92% en delitos de odio antisemita y del 133% en discursos de odio ha llevado al Partido Popular a tomar medidas concretas.

Propuestas del Partido Popular

Ante esta situación, el Partido Popular ha registrado en el Congreso una Proposición no de Ley que insta al Gobierno a tomar una serie de acciones. Entre ellas, se destaca la necesidad de reforzar la seguridad en edificios y locales judíos, así como promover la denuncia y la acción judicial contra delitos de odio. También se busca endurecer la legislación contra estos delitos y eliminar expresiones antisemitas en espacios públicos.

La lucha contra el antisemitismo en redes sociales es otro de los puntos importantes, para lo cual se propone un mayor control. Además, se plantea reforzar los contenidos educativos para combatir el antisemitismo e impulsar campañas de concienciación y conmemoración del Holocausto. El Partido Popular ha elaborado nuevas preguntas escritas dirigidas al Gobierno sobre la protección de lugares de culto, en las que se reclama más seguridad y apoyo para las comunidades religiosas. Estas preguntas serán registradas próximamente en el Congreso. Miguel Tellado, portavoz del Grupo Popular, ha enfatizado la importancia de una respuesta firme: "No podemos tolerar el crecimiento del antisemitismo sin una respuesta firme. Exigimos al Gobierno medidas concretas para proteger a la comunidad judía y garantizar la libertad religiosa en España".

Compromiso con la libertad religiosa

El PP ha defendido constantemente el artículo 16 de la Constitución, que garantiza la libertad religiosa. A lo largo de la legislatura, han trasladado su preocupación al Gobierno mediante diversas preguntas escritas sobre el auge del antisemitismo, el posicionamiento del Ejecutivo ante los acontecimientos en Israel y las declaraciones de algunos ministros sobre el conflicto.

Sin embargo, las respuestas obtenidas han sido insuficientes y excesivamente genéricas, lo que refleja una preocupante falta de compromiso con la seguridad de la comunidad judía y la lucha contra el antisemitismo en España. El Partido Popular considera esencial que el Gobierno tome medidas efectivas para abordar el problema del antisemitismo. La seguridad de la comunidad judía y la garantía de la libertad religiosa son prioridades que no pueden ser ignoradas.

En este sentido, la Proposición no de Ley presentada en el Congreso es un paso importante para asegurar que se tomen acciones concretas y efectivas. El partido espera que el Gobierno responda de manera adecuada y asuma su responsabilidad en la protección de todas las comunidades religiosas en España. La lucha contra el antisemitismo no solo es una cuestión de seguridad para la comunidad judía, sino también un tema de derechos humanos y libertad religiosa. La sociedad española debe estar unida en la condena de cualquier forma de discriminación y odio. El Partido Popular, con su Proposición no de Ley y sus preguntas al Gobierno, busca fomentar un debate constructivo y encontrar soluciones que garanticen la seguridad y el respeto para todas las comunidades religiosas en el país.