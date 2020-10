La mitad de los votantes de PP y Cs votarían a favor de la moción de censura de Abascal

La mitad de los votantes de centro derecha considera que tanto PP como Ciudadanos deberían votar a favor de la moción de censura del líder de Vox, Santiago Abascal, que tiene lugar este miércoles y jueves.

Según un sondeo de Metroscopia realizado entre los días 15 y 20 de octubre, en el que se ha entrevistado a 866 personas, solo uno de cada diez votantes de centro derecha opta porque los populares voten en contra de la moción.

En concreto, el estudio muestra que un 52% de de los encuestados creen que el partido de Pablo Casado y el de Inés Arrimadas deberían respaldar la medida de Abascal para que este sustituyese a Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo.

Además, un tercio de los que han votado, el 30%, señala que ambas formaciones deberían abstenerse. Por lo tanto, la mayoría de los votantes de estos partidos (82%) no está de acuerdo con que se rechace con un 'no' la propuesta de Vox.

Solo el 9% votaría en contra

En el caso del PP, solo el 9% de sus votantes aboga por votar en contra, mientras que el 44% votaría a favor y el 39% elegiría la abstención.

Entre los fieles a Ciudadanos, estos reparten más sus votos. El 25% considera que se debería rechazar la moción en la votación de este jueves; porcentaje superado por los que votarían a favor de la misma, un 33%.

El porcentaje más alto se lo lleva la abstención. El 36% de los que respaldan a los 'naranjas' elegiría esta opción.

La moción de censura no saldrá adelante

Sin embargo, a pesar de que los votantes de estos partidos opina que se debería amparar la moción de censura de Abascal, lo cierto es que esta no saldrá adelante.

La intención del presidente de Vox de desbancar a Sánchez del Ejecutivo no contará, previsiblemente, con los apoyos necesarios, obteniendo el único respaldo de sus propios diputados (52).

De hecho, aunque no han mostrado de manera clara cuál será la postura del partido, según ha ido avanzando el líder popular, Pablo Casado, su partido se mantiene en el 'no' porque esta moción no le "importa nada".

Este mismo miércoles, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, José Ignacio Echániz, ha tildado de "bochornoso espectáculo" la moción. "Que no cuenten con el PP para perder el tiempo", ha dicho mientras se estaba celebrando el pleno.

Bochornoso espectáculo de Vox en la #MocionDeCensura. Que no cuenten con @populares para perder el tiempo. Los españoles nos necesitan, ahora más que nunca. — José Ignacio Echániz (@JIEchaniz) October 21, 2020

Según el estudio, el apoyo del electorado a Abascal en su propósito de echar al socialista de La Moncloa se basa más en el rechazo a Sánchez que en el respaldo al de Vox.