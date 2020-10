El PP no hará caso a Aznar y se inclina por la abstención en la moción de Vox

En el Partido Popular va calando como el chirimiri la idea de que lo mejor es abstenerse en la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. La dirección nacional aún no ha tomado la decisión definitiva, a la espera de que el Congreso fije fecha para el debate, pero el sentir mayoritario en Génova y en el grupo parlamentario es que no hay que secundar a la bancada de Santiago Abascal ni regalarse un apoyo gratis al Gobierno de coalición.

"La abstención es lo más inteligente. Aunque tengamos una oposición frontal al Gobierno, vemos que (la moción) es una equivocación en estos momentos", reconoce un diputado a este periódico. Eso sí, a renglón seguido advierte de que tampoco se puede esperar que el PP bascule al 'no' junto a las huestes de PSOE, Podemos y los socios que éstos tuvieron en la investidura. "El 'no' no tiene fundamento político", zanja al respecto.

La primera popular en pedir la abstención fue Cayetana Álvarez de Toledo hace una semana. Utilizó un argumento simple y directo: "No podemos apoyar que Sánchez siga siendo presidente. Y no podemos apoyar que Abascal sea presidente”.

Sin embargo, este lunes sorprendió en Génova el posicionamiento de José María Aznar a favor del 'no' por ser la moción "completamente inoportuna" y "desafortunada". El expresidente indicó que, a su juicio, esta iniciativa de Vox solo va a servir para "consolidar" tanto al Gobierno que dirige Sánchez como la "fragmentación" del centro-derecha.

"Si lo que se me pregunta es, si yo fuese diputado del PP, qué votaría a la moción de censura que presenta Vox, la respuesta es que votaría que no. No tengo la menor duda al respecto", enfatizó Aznar durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum.

"Ahí no podemos estar"

En Génova no son de la misma opinión. "La foto final de la moción va a ser con toda la bancada del PSOE y Podemos aplaudiendo a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y ahí no podemos estar nosotros", subraya un miembro del Comité de Dirección a Vozpópuli.

Precisamente, este lunes hubo reunión en la sede nacional de Pablo Casado con su 'núcleo duro'. Uno de los vicesecretarios expuso que había cargos del partido preguntando desde hace días por la posición del PP en este asunto, pero el presidente no se quiso mojar aún.

Cuando el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, compareció más tarde ante los medios de comunicación, casi todas las preguntas giraron en torno a si el PP se iba a abstener o a votar 'no' el día de la moción. Pero el 'número dos' no quiso dar pistas del sentido final del voto.

Lo único que repitió varias veces es que el PP no va a ir de la mano con Vox en esta ocasión. "No podemos ocuparnos de darle una victoria a Sánchez. Esta moción está abocada al fracaso", hizo hincapié García Egea. "Ya está bien de victorias de Sánchez con su coalición de 'Frankestein'. Vamos a dedicarnos a vencerles", insistió en alusión a las urnas.

El secretario general del PP dejó claro que sus diputados no dirán 'sí' al intento de Vox por desalojar a Sánchez de La Moncloa y subrayó la incomodidad que le genera a Génova este asunto patrocinado por la formación de Abascal. "No vamos a seguir hablando de esa moción", concluyó García Egea.