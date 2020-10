El PP arremete contra la moción de Vox sin decir aún qué votará: "Una tomadura de pelo"

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha arremetido contra la moción de censura de Vox tras concluir la intervención de Santiago Abascal para tildar de "tomadura de pelo" y "espectáculo circense" la iniciativa debatida hoy en el Congreso de los Diputados, si bien no quiso adelantar el sentido del voto de los populares en la votación de este jueves ni si Pablo Casado subirá al estrado.

El número dos del PP ha censurado las "maniobras de distracción" de Abascal en la que se pierde una "semana preciosa" en plena pandemia, por lo que ha dejado claro que la moción se trata "de un fracaso de Vox y un triunfo para Sánchez" pues sale "reforzado mientras el constitucionalismo pierde".

"Esto no es una moción de censura, sino una tomadura de pelo, un espectáculo circense cuando el Gobierno está más acorralado que nunca", ha subrayado García Egea tras arremeter contra Vox por su iniciativa "inútil, inoportuna y falsaria".

En este sentido, ha recordado que "no dan los números para echar a Sánchez" pues se necesitan los botos de Bildu, ERC y el partido de Carles Puigdemont para que prospere. "Además de ser patriota, hay que saber sumar", le ha dicho a Abascal.

Además, ha hecho hincapié en que es "inoportuna con la que está cayendo en España", por lo que apuntó que es "una falta de respeto" para los españoles que luchan contra el coronavirus y una "magnífica cortina de humo para que no se hable de la nefasta gestión" de Sánchez. Por ello, no ha dudado en subrayar que es una "vergüenza que no estemos hablando de lo que se habla en la calle".

"Casado vence a Sánchez en Europa"

En contraposición a la candidatura de Abascal, el secretario general de los populares ha constatado que el país necesita "un liderazgo claro con el proyecto de Casado" como el que tuvo la semana pasada en Bruselas y que, en su opinión, ha dado resultados con el "éxito importante" cosechado este miércoles con la carta del Consejo de Europa al Gobierno de Sánchez.

"¡Qué tremendo error ha sido escuchar a Abascal atacando a las instituciones europeas, el único contrapeso a Sánchez! Casado vence a Sánchez en Europa, esa es la verdadera censura", ha insistido García Egea. Por todo ello, ha advertido a Vox que con su moción de hoy lo que logra es "movilizar a la izquierda y polarizar aún más al país".

A juicio del número dos del PP, la moción supone "el único éxito del Gobierno de Sánchez en dos años" y se ha mostrado confiado en que cuando mañana se sepa el resultado de la votación, "millones de españoles tendrán las cosas más claras". "Vox es la derecha que más conviene a la izquierda. El PP, únicamente está centrado en salvar vidas", ha concluido.