El Partido Popular no va a tomar ninguna medida disciplinaria contra María Dolores de Cospedal a pesar de su imputación este miércoles en el 'caso Kitchen' y solo suspenderá de militancia a su antigua secretaria general si finalmente es procesada al término de la investigación del juez Manuel García Castellón, según desvelaron fuentes de la dirección nacional a Vozpópuli.

Nada más conocerse la noticia desde Génova se ha apelado a la presunción de inocencia. "Mientras no haya sentencia condenatoria, Cospedal es inocente", ha asegurado el portavoz del partido y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Los Estatutos del PP fijan la suspensión de militancia únicamente en la apertura de juicio oral. Según el artículo 21, la suspensión provisional de afiliación será acordada de manera automática por el Comité Nacional de Derechos y Garantías "cuando un afiliado promueva o apoye actuaciones en contra de los acuerdos adoptados por la dirección del partido", "incurra en cualquiera de las infracciones previstas en los artículos 16 de los Estatutos", o "esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción y quedará expulsado en el momento de que se dicte sentencia firme por corrupción".

Ese mismo artículo añade, no obstante, que en caso de infracciones muy graves y por razones de urgencia, el presidente y el secretario del Comité Nacional de Derechos y Garantías, incluso antes de iniciado el expediente, "podrán acordar la suspensión provisional de afiliación y funciones del expedientado, si bien ello deberá ser ratificado por el propio Comité en la primera reunión que celebre éste".

Pero esta vía rápida no se utilizará en el caso de Cospedal. Las citadas fuentes subrayaron a este periódico que no está previsto que el Comité Nacional de Derechos y Garantías, que preside Andrea Levy, se reúna en el día de hoy ni próximamente por dicha imputación.

Cautela con Cospedal

En el fondo, Génova prefiere la cautela y prudencia con la que fuera 'número dos' de Mariano Rajoy y pilar fundamental para que Casado llegase a la presidencia del PP, pues su apoyo tras las primarias de julio de 2018, en las que quedó en tercera posición, fue determinante para que el actual líder de los 'populares' venciese a Soraya Sáenz de Santamaría en la votación final de compromisarios.

Casado incluyó por ello a Cospedal en su primera Ejecutiva, si bien en noviembre de ese año tuvo que forzar su dimisión cuando en Moncloa.com aparecieron los audios grabados unos años antes por el comisario José Manuel Villarejo en su despacho de Génova junto a Ignacio López del Hierro, esposo de la entonces secretaria general.

La formación de Casado ya ha dado muestras de no querer acelerar en la suspensión de militancia cuando se ha topado con la imputación de algún dirigente. Pasó con Alfredo Prada cuando se supo que se le investigaba en el caso del 'Campus de la Justicia'. Y luego con Jorge Fernández Díaz ocurrió lo mismo: se le apartó de la Ejecutiva pero sigue estando afiliado.

Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz en una imagen de archivo.

En la etapa de Rajoy hubo dos casos en los que la norma estatutaria del PP no se cumplió: con la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y con la senadora Pilar Barreiro. A ambas se las suspendió de militancia y acabaron en el Grupo Mixto de la Cámara alta. La primera nunca fue juzgada y tras su repentino fallecimiento, el propio Rajoy se arrepintió del paso dado.

Con Barreiro ocurrió algo parecido. Ciudadanos exigió que se la apartase del partido a cambio de apoyar los últimos presupuestos de Rajoy, pero luego el Tribunal Supremo archivó la causa al no apreciar indicios de delito contra la exalcaldesa de Cartagena (Murcia).

La investigación de la magistrada Ana Ferrer no acreditó que Barreiro utilizara dinero público del Ayuntamiento de la localidad para mejorar su reputación en un periódico digital y en las redes sociales, dejando en papel mojado la exposición razonada que elevó contra la aforada el primer instructor de Púnica en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que apreció indicios de los delitos de fraude, prevaricación, malversación de caudales públicos, falsificación de documento mercantil y cohecho.

Casado no habla del pasado

Génova se agarra a estos dos precedentes para no lanzarse a una suspensión de militancia de Cospedal o los citados Fernández Díaz y Prada. Además, en el caso de López del Hierro, este último aclaró este miércoles que "nunca" ha formado parte de sus filas pese a que se visitaba con asiduidad la sede nacional cuando su esposa era la 'número dos' del partido.

Así, sobre sus vínculos con el PP, ha recalcado en sede parlamentaria que "nunca" ha pertenecido al PP, ni siquiera como militante o afiliado. "Tampoco he tenido nunca ningún tipo de cargo público ni de otro que dependiera de un gobierno del PP, nacional autonómico o local", ha añadido.

Casado ha evitado este miércoles las preguntas de los periodistas sobre este asunto en su visita a Madrid Fusión Alimentos de España 2021, precisamente junto a Levy. El pasado mes de febrero, coincidiendo con la apertura del juicio por la reforma de la sede del PP supuestamente pagada con dinero B, el líder de los 'populares' ya dijo ante el Comité Ejecutivo del partido que no iba a hablar más del pasado. "Las hipotecas en política no son hereditarias", subrayó entonces. "No lo han sido para ningún otro partido y no deben serlo" para el Partido Popular, concluyó.