El PP, a Illa: "Le falta decir que hay que confinar ciudades que empiezan por M y su presidenta es Isabel"

El secretario general del PP,Teodoro García Egea, ha asegurado este miércoles que la orden dictada por Sanidad para "cerrar" Madrid es una "maniobra" del Gobierno que dirige Pedro Sánchez que pone "la ideología por encima de la salud y la economía" y ha censurado la "diligencia" del Ministerio de Sanidad en publicarla en una "infamia" de Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Ahora el señor Illa publica un BOE en el que le falta decir que lo que hay que confinar son las ciudades que empiezan por M y tiene una presidenta autonómica que se llama Isabel", ha enfatizado García Egea en una entrevista en Esradio, que ha recogido Europa Press.

García Egea ha afirmado que en esta "maniobra" el ministro de Sanidad, Salvador Illa, busca pasar por "criterios técnicos" lo que es "simplemente una reunión" entre el ministro "y algún otro político". "Hay que ver qué diligencia han tenido para redactar ese Boletín", ha exclamado.

El 'número dos' de Pablo Casado ha recalcado que el Ejecutivo de Sánchez lleva desde el 8 de marzo poniendo "la ideología por encima de la salud" y también "por encima de la economía, el crecimiento y la prosperidad". "No nos parece bien para Madrid esta orden", ha enfatizado.

Además, ha señalado que no se puede "comprar" la tesis de Illa de que este orden "viene a solucionar algo" porque eso es "falso". "Si no se publica no pasa nada con los ciudadanos porque ya los presidentes están tomando medidas", ha aseverado, para añadir que ese BOE recoge lo que a él le gustaría, "que es que se cierre Madrid".

El voto de Castilla y León a favor de las medidas

Ante el hecho de que Castilla y León haya votado con el PSOE a favor en el Consejo Interterritorial de Salud, el secretario general del PP lo ha justificado alegando que las comunidades son "distintas entre sí".

Eso sí, ha señalado que el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha aplicado que va a ampliar los criterios para "tener en cuenta las especificidades de cada uno de sus territorios". Además, ha subrayado que la consejera de Sanidad de esa autonomía pertenece a Ciudadanos.