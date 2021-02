El líder del Partido Popular (PP) en Cataluña, Alejandro Fernández, ha preguntado a los letrados del Parlamento catalán si puede incluir alguna palabra que identifique a su partido en el nombre del Grupo Mixto en el que han quedado encuadrados sus tres escaños tras las elecciones del 14-F.

La palabra que desearía incluir el equipo de Fernández sería 'Popular' -se llamaría por tanto 'Grupo Mixto Popular'-, según adelantó el diario La Política Online, si bien fuentes del PP catalán subrayaron a Vozpópuli que tienen varias opciones en mente y que el escrito no lleva ninguna propuesta concreta a la espera de lo que determinen los letrados.

"La consulta debe ser genérica siempre. Los letrados no se pronuncian sobre la palabra, sino sobre la posibilidad de añadir una. Primero a ver qué nos dicen y si se permite, ya pensaremos qué", hacen hincapié las citadas fuentes.

La propuesta del PP, sin precedentes

Fernández ha elevado esta solicitud porque el reglamento de la Cámara catalana no prohíbe expresamente un cambio de nomenclatura de estas características, aunque las citadas fuentes son conscientes de que no hay precedentes y que no es fácil que salga adelante.

Pablo Casado y Alejandro Fernández en el inicio de la campaña electoral del 14-F. PP

En 2012, por ejemplo, la CUP fue el único partido que quedó en el Grupo Mixto con tres diputados en su primera participación electoral. La misma situación que tuvo Ciudadanos en 2006 tras su fundación de la que se han cumplido 15 años.

Y en ambas legislaturas no se añadieron coletillas en este grupo parlamentario, una especie de cajón de sastre para las formaciones que quedan por debajo de los cinco escaños, el umbral con el que consigue grupo propio.