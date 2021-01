La 'dos' del PP por Gerona, de ir a una Diada con ERC a cobijar guardias civiles el 1-O

El último fichaje del Partido Popular de Cataluña para las elecciones del 14-F es una desconocida de la política. Eva Trías (Gerona, 1977) irá de 'número dos' en la lista de los 'populares' por la provincia en la que nació. Lo hará como independiente y sin haberse afiliado al PP, animada por el paso "transversal" que en las últimas semanas ha dado la candidatura de Alejandro Fernández con los fichajes de Lorena Roldán y Eva Parera.

Trías guarda varios paralelismos con estas últimas. Al igual que Roldán, participó en una Diada. Fue en 2010. En su caso, como simpatizante de ERC y entonando eslóganes independentistas por las calles de Barcelona, aunque pronto se dio cuenta de que "no era todo tan bonito como pintaban" y empezó "a abrir los ojos", según relata en una entrevista con Vozpópuli. "De 2010 a ahora hay un trecho muy grande y por fortuna he madurado y crecido mucho", subraya.

Con Parera tiene en común el haberse decantado desde joven por CiU cuando había que ir a votar. Tanto su padre catalán, como su madre andaluza, siempre vieron el catalanismo moderado como el mejor camino para Cataluña. Eran los tiempos de Jordi Pujol, pero con Artur Mas se empezó la deriva secesionista y la división llegó a su familia como en muchas otras casas catalanas. Su padre se hizo independentista confeso y su madre porfía desde entonces contra aquellos que desean acabar con la convivencia.

Trías coqueteó en 2010 con ERC y participó con los republicanos en la Diada de aquel año. Fue "a dos o tres reuniones" en su pueblo con los representantes de esta formación que estaba en horas bajas tras el primer tripartito y que, por aquel entonces, lideraba Joan Puigcercós. Colaboró con ellos para una campaña publicitaria y coqueteó con la idea de una Cataluña independiente.

"Creía en el tema (de la independencia), pero bien hecho. Era como una utopía, pero nada palpable. Y lo que había oído es que no sería una cosa de dos días, sino de muchos años creando estructuras. Era aquello de que quizás esto (la independencia) estaba bien, pero de ahí a cómo se ha hecho... con este tipo de gente", constata ahora tras los años del procés.

En varias cuentas de Ciudadanos aparecieron esta semana reproches por su casting publicitario con ERC y su experiencia 'indepe' en la Diada de 2010, pero Trías hace hincapié en que nunca se afilió a la formación republicana -"No lo veía claro", insiste- y que aquello es agua pasada.

Os presento el nuevo fichaje chaquetero del PP. En este caso por Girona.El giro al centro del PP... pic.twitter.com/QnVgFo0j13 — 🇪🇸🇪🇺Dani Iglesias Medina🍊🍊 (@daniiglesias_cs) January 13, 2021

Tras aquella breve experiencia política, abrió un camping junto a su marido en la localidad costera de La Escala. Un lugar que en octubre de 2017 salió en las noticias por alojar a decenas de guardias civiles que habían sido enviados a Cataluña debido al referéndum ilegal del 1-O y que fueron obligados a abandonar los hoteles de La Calella en los que se hospedaban.

Los agentes de la Benemérita fueron alojados temporalmente en el cuartel militar de San Clemente de Sasebas, próximo a La Escala, pero los pabellones no contaban con agua ni con calefacción. Así que llamaron al camping de Trías y su marido, quien unos meses antes había tenido que dimitir como alcalde de la localidad -siendo del PDeCAT- por la polémica de unas maniobras militares en una de las playas de este pueblo.

Amenazas de muerte y pintadas

La presencia de los agentes dentro del camping tras el 1-O provocó concentraciones en la puerta. Aquella experiencia les pasó luego factura a sus dueños cuando la Guardia Civil abandonó el lugar unos meses después. "A raíz de aquello nos empezaron a machacar. Sufrimos amenazas de muerte y avisos de que iban a quemar el camping", recuerda Trías.

En la Semana Santa de 2018 se produjo el peor momento cuando el camping amaneció un día con pintadas contra el marido de Trías, al que le acusaban de "colaboracionista", e insultos al entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y al delegado del Gobierno, Enric Millò.

Los asaltantes también tiraron pintura amarilla contra los bungalós y repartieron panfletos en inglés a todo aquel que se acercaba al lugar, con el fin de disuadir a los turistas "pues habíamos ayudado a la masacre del 1-O". Trías presentó una denuncia y en las diligencias se identificaron a los autores de aquel episodio más propio de la kale borroka que había en los tiempos de ETA, así que confía en que la Justicia dicte algún día sentencia.

La nueva 'número dos' del PP por Gerona sabe que tiene muy difícil salir elegida el 14-F. El PP no obtuvo escaño por la provincia en 2017 y antes de ello sólo hubo una ocasión -en 2012- en la que los 'populares' cosechasen dos escaños por Gerona, cuna del independentismo.

A raíz de los ataques del secesionismo en el camping, el PP empezó a tantear a Trías. Primero fue Millò y en los últimos años María Ángels Olmedo, la presidenta del PP en Gerona. "No lo veía claro", reconoce con el paso del tiempo. "El PP estaba mal visto en Cataluña y no me sentía muy identificada, así que voté a Ciudadanos en 2017. Pero ahora le han dado otro aire. Alejandro Fernández ha visto cómo tiene que ser el PP catalán, más transversales, abrirnos", prosigue.

Trías hace hincapié en que el PP de los tiempos de Mariano Rajoy estaba "a años luz", pero que ahora se ha renovado "bastante". "Al PP le faltaba hacer el 'click' que hizo Ciudadanos. Aglutinar más gente pues somos catalanes y españoles, no sólo lo último", incide Trías, quien curiosamente cumplirá años el próximo 14 de febrero. Seguramente solo tenga que soplar las velas pues lo más probable es que los comicios se retrasen varias semanas por culpa del coronavirus.