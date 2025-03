El PP, desde la casa de Jésica: "a los ministros se les debería caer la pancarta de las manos"

La vicesecretaria de Igualdad del PP, Ana Alós, ha dicho que a los ministros que irán esta tarde a la manifestación feminista por el Día de la Mujer se les tendría que "caer la pancarta de las manos" después de denunciarse agresiones sexuales y contratación de prostitutas de destacados miembros de sus partidos. Así lo ha dicho Alós en unas declaraciones a los medios junto al portavoz de Igualdad del PP en el Congreso -a los pies de la torre donde la ex amante del exministro José Luis Ábalos ocupó un piso pagado por la trama del caso Koldo-, en las que ha denunciado la "hipocresía" del Gobierno de coalición y de los partidos que lo forman.



Ha recordado que un ministro del Gobierno de España llamaba a la puerta del edificio en que se encontraba la vivienda de "una chica que ejercía la prostitución". En este sentido, Alós ha señalado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se le llenaba la boca con el abolicionismo de la prostitución, mientras "su mano derecha" (en alusión a Ábalos) "elegía mujeres prostituidas por catálogo".



También ha recordado los casos del que fuera portavoz en el Congreso de Sumar, Íñigo Errejón, y de Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos; el primero denunciado por presunta agresión sexual y el segundo investigado por la Universidad Complutense de Madrid tras ser acusado de acoso sexual por una alumna. La vicesecretaria de Igualdad del PP ha indicado que ellos acudirán a la manifestación del Día de la Mujer de esta tarde (convocada por el Movimiento Feminista de Madrid) en la capital, porque es la "verdadera" y la de las que han estado luchando por conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, al tiempo que ha calificado a la de este mediodía (de la Comisión 8M) "broma pesada".



Por su parte, De los Santos ha dicho que "no es cierto que haya dos feminismos" y ha afirmado que "la lucha feminista ha sido dinamitada" desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Ha indicado que, mientras desde el Ejecutivo defendían la abolición de la prostitución, "muchos de sus cargos seguían violentando a mujeres, porque eso es la prostitución", y ha recordado, además del caso de Ábalos, al exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo 'Tito Berni' o algunos de los condenados por el caso de los ERE de Andalucía.



De los Santos ha criticado que desde PSOE, Podemos y Sumar se hiciera pasar a los varones por ser "un peligro en potencia", cuando "los peligros estaban en sus filas". Ha dicho que es mentira que existan dos feminismos y ha reivindicado que hay uno solo, que "es el que siempre ha representado el PP", mientras Alós ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que "más daño ha hecho a las mujeres y al feminismo en toda la historia de la democracia".



Preguntada por la Ley Trans, Alós ha manifestado que el PP, cuando llegue al Gobierno, planteará su reforma para proteger los derechos de esas personas, pero también los de las mujeres. Ha destacado que los populares creen en el sexo y no en la identidad de género, y ha calificado como "no razonable" que "un hombre se inscriba como mujer sin serlo".