El PP denuncia que después de aprobar la Ley ELA hace tres meses “su financiación ni está, ni se la espera”

El Senado ha aprobado una moción impulsada por el Grupo Parlamentario Popular que insta al Gobierno a garantizar la financiación para los enfermos de ELA, una enfermedad que afecta a miles de personas en España. La moción llega después de que la Ley ELA fuera aprobada hace tres meses sin que, hasta la fecha, se haya asegurado su dotación presupuestaria. Las senadoras populares Rosa Romero y Antonia López han sido las encargadas de defender esta iniciativa, subrayando la urgencia de que las ayudas lleguen a los afectados. La situación, según Romero, es crítica para los enfermos y sus familias, quienes necesitan respuestas inmediatas.

En busca de la financiación prometida

Durante su intervención en el Senado, Rosa Romero recordó que la Ley ELA fue aprobada por unanimidad, un hecho que calificó como histórico. Sin embargo, tres meses después, la financiación sigue sin aparecer. La senadora por Ciudad Real criticó la falta de voluntad política del Gobierno, que ha admitido en varias ocasiones que es posible gobernar sin presupuestos. Romero exigió al Ejecutivo que active la financiación necesaria para implementar la ley, destacando que los enfermos de ELA no pueden esperar más.

La senadora también reprochó que, mientras el Gobierno destina 161 millones de euros a publicidad institucional, los enfermos de ELA siguen sin recibir la financiación comprometida. Los enfermos de ELA no tienen tiempo, la ELA avanza y la Ley no, advirtió Romero, instando al Gobierno a no dejar desamparados a los afectados y a garantizar la dotación presupuestaria necesaria para hacer realidad todos los avances de la Ley ELA. La senadora insistió en que esto debe hacerse en condiciones de equidad en toda España y para todos los afectados, independientemente de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025.

¿Compromisos incumplidos?

Por su parte, la senadora Antonia López denunció que, tras la aprobación de la Ley ELA, no ha habido avances significativos. Preguntó a la bancada socialista si no creen que ya es suficiente jugar con la vida de miles de españoles. López criticó el "continuo engaño" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, según ella, no ha cumplido con los compromisos adquiridos con los enfermos de ELA. La senadora por Murcia afirmó que "Sánchez se tiene que marchar" y pidió que permita gobernar a "quien sí ganó las elecciones". Antonia López también criticó que el Gobierno justifique el retraso de la financiación por la falta de los Presupuestos Generales del Estado, mientras pide a las Comunidades Autónomas un mayor esfuerzo sin proporcionarles presupuesto. Según López, esto no es creíble, ya que, mientras la financiación a los enfermos de ELA sigue sin llegar, el Gobierno gasta en otros asuntos que considera menos prioritarios.

En sus declaraciones, López afirmó que estamos ante un Gobierno "incompetente" e "indolente". Recordó que su grupo parlamentario continuará vigilante y que insistirán una y mil veces, si es necesario, para que el Gobierno cumpla con lo comprometido. La senadora subrayó que la situación de los enfermos de ELA y sus familias es urgente y que no se pueden permitir más retrasos en la financiación. La moción del Grupo Parlamentario Popular refleja la preocupación por la falta de avances en la implementación de la Ley ELA, una legislación que fue aprobada por unanimidad hace tres meses pero que carece de la financiación necesaria para ser efectiva. Las senadoras Rosa Romero y Antonia López han sido las encargadas de defender esta iniciativa, subrayando la importancia de que las ayudas lleguen a los afectados lo antes posible. La situación de los enfermos de ELA y sus familias es crítica, y la falta de financiación ha generado preocupación y críticas hacia el Gobierno.