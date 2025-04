El PP confirma que el aumento en Defensa que ha programado el Gobierno tiene que pasar por el Congreso

El PP ha asegurado que el incremento del gasto de defensa que aprobará el Gobierno el martes, mediante una modificación presupuestaria, tiene que pasar por el Congreso, aunque anticipa que el Ejecutivo buscará "subterfugios" para no hacerlo. De esta manera ha respondido este domingo el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, en una entrevista en la Cope, a la aprobación, el martes, de una partida de 2.000 millones de euros para defensa.



Bravo ha criticado al Gobierno por estar intentando "salvar todos los controles", cuando lo que tendría que hacer es cumplir la Constitución y aprobar unos Presupuestos o al menos presentarlos, ya que llevan dos años prorrogados, ha recordado. Sobre el viaje que esta semana emprende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a China, el dirigente popular ha afirmado que no saben a qué va y se ha preguntado si el origen de esa visita está en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, aludiendo a sus supuestas conexiones con ese país y su régimen.



De ser así "tendríamos más dudas", ha advertido, aunque ha precisado que, si la intención es abrir nuevos mercados y más posibilidades para los productores españoles después de la guerra arancelaria que ha iniciado Donald Trump, "podríamos verlo de otra manera, pero la realidad es que no sabemos a qué va". Sánchez inicia el miércoles un viaje oficial a Vietnam y China para potenciar las relaciones económicas y comerciales con ambos países, en una estrategia de diversificación que el Ejecutivo considera que cobra relevancia tras la guerra comercial impulsada por Trump.