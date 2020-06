Ayuso cree que la estrategia de Ciudadanos "no se entiende": es "incomprensible"

La relación entre los socios de Gobierno de la Comunidad de Madrid -PP y Ciudadanos-, continúa siendo convulsa. El cruce de acusaciones que protagonizan ambas formaciones desde hace varios días ahondan el cisma entre socios. Sin embargo, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, asegura que, aunque la estrategia de los 'naranjas' "a veces no se entiende", están "obligados" a llevarse bien.

En una entrevista en 'esRadio', la dirigente regional ha defendido que estuvieron durante muchos meses trabajando para sacar adelante la coalición en la autonomía y pasaron "un verano durísimo" hasta que, por fin, se sentaron y consiguieron sacar adelante un proyecto.

"La misma defensa que hice para conformar el Gobierno es lo que tengo que hacer ahora, defender la estabilidad y los principios que nos han llevado hasta aquí a las tres formaciones que nos acompañan", apunta en relación a PP, Ciudadanos y Vox.

Asimismo, Ayuso ha desvelado que ella podría haber convocado elecciones desde el mes de enero, pero ha subrayado la necesidad de mantenerse unidos. "Yo creo en un proyecto donde estemos Vox, PP y Ciudadanos", ha dicho para volver a destacar el papel de la formación de Santiago Abascal en la región.

"A veces no se entiende"

Para la jefa del Ejecutivo autonómico, hay que "intentarlo" y tienen que tener una "estrategia clara". "La estrategia de Ciudadanos es cierto que a veces no se entiende, pero en Madrid es evidente lo que los ciudadanos quieren", ha añadido.

Según Ayuso, la Comunidad de Madrid no es "una región de subvenciones". "Somos una región de personas que vienen de todos los puntos de España a pelear, a trabajar", ha señalado.

La dirigente madrileña ha reconocido que a veces ven "las cosas de manera distinta". Así, ha defendido que ella siempre sigue el mismo camino y que todo el mundo sabe lo que piensa pero ha insistido en que la estrategia de Ciudadanos es "incomprensible". Eso sí, ha incidido en que tienen "mucho más que defender unidos".

Hace menos de una semana, y tal y como contó 'Vozpópuli', la presidenta de la Comunidad de Madrid sospechaba que Ciudadanos quería forzarla a cesar al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, para que así la formación 'naranja' pudiese decir que el PP había roto el pacto de gobierno.

"Aquí no se ha firmado un protocolo oficial que diga que la vida de una persona vale más por tener una edad u otra", ha defendido Ayuso. Y, en cuanto a la posibilidad de cesarlo, Ayuso ha recordado que tiene "un compromiso con Ciudadanos", que es que la formación 'naranja' es quien nombra a sus consejeros.

En este sentido, Ayuso ha dicho que "la lucha por la vida en Madrid ha sido incuestionable. No permito que digan lo contrario". "Reyero ha imputado acciones que no son ciertas y ha sembrado la duda. Aquí no se ha dejado morir a nadie", ha asegurado.

Según Ayuso, de esta manera, Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad, se quedaría con las manos libres para negociar otro Ejecutivo con las formaciones de izquierda.

¿Moción de censura o adelanto electoral?

Debido a los rifirrafes entre dirigentes, en la política madrileña sonaban dos posibles escenarios: una moción de censura o un adelanto electoral.

Fue el pasado viernes cuando la crisis interna del Gobierno de la Comunidad se recrudeció debido a la gestión sanitaria en las residencias de mayores, en las que han fallecido más de 6.000 ancianos en los últimos tres meses por el coronavirus.

Los consejeros Enrique Ruiz Escudero (PP) y Alberto Reyero (Ciudadanos) empezaron a filtrar correos y protocolos internos para defenderse de posibles imputaciones en el terreno judicial, ya que, la firma digital del director general de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur de Víu, en los protocolos de hospitalización de ancianos, puede poner en serios aprietos Escudero.