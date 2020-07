El líder del PP catalán cuestiona la coalición con Ciudadanos en Cataluña

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha expuesto este miércoles ante la plana mayor del PP sus reparos a concurrir en coalición con Ciudadanos en las próximas elecciones catalanas por entender que el giro que ha iniciado el partido naranja supondría confundir a los votantes, según han informado a Europa Press 'populares'.

Su argumento ha abierto un debate durante la comida que el líder del PP, Pablo Casado, ha mantenido con sus 'barones' territoriales tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional para analizar los resultados de las elecciones gallegas y vascas. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha alineado con las tesis de Fernández, mientras que desde la dirección nacional del partido alegan que no hay una decisión tomada pero que están dispuestos a "escuchar" cuál es el planteamiento que hace Cs.

Ante la posibilidad de que se convoquen pronto elecciones en Cataluña, Fernández ha señalado ante la plana mayor del partido que el giro de Cs estos meses -apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez para salvar las prórrogas del estado de alarma y abriéndose a negociar los Presupuestos Generales del Estado- dificulta la coalición PP-Cs en esta comunidad.

En este sentido, ha advertido de que una coalición con Cs puede confundir y desorientar al votante, por lo que hay que pensar bien la decisión a tomar ante los comicios en Cataluña porque se trata de sumar y no de restar, han señalado a Europa Press asistentes a este almuerzo.

La intervención de Alejandro Fernández ha provocado una "tormenta de ideas", en palabras de uno de los asistentes, que ha llevado a cada uno de los 'barones' a exponer cómo es la relación con el partido naranja en sus respectivos territorios. Casado, que estaba acompañado por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado que no hay una decisión tomada y que, en cualquier caso, habrá que escuchar a Ciudadanos para ver cuál es su planteamiento.

En las recientes elecciones en el País Vasco, la coalición de PP y Cs encabezada por Carlos Iturgaiz no ha ayudado mantener los nueve escaños que lograron en los comicios de 2016, sino que han retrocedido hasta los cinco asientos, si bien el PP confía en lograr el sexto con el voto CERA. Si eso ocurre, el partido que preside Inés Arrimadas --que hasta ahora no tenía representación en Euskadi-- lograría dos escaños, el que ya tiene en Álava y el que podría lograr por Vizcaya si al final no queda en manos de Bildu.

El debate sobre la moderación

Este almuerzo --con salmorejo y atún, que se ha prolongado durante casi cuatro horas-- se ha celebrado en un tono "distendido" y ha acogido también un intercambio de expresiones sobre la moderación y la centralidad como camino para llegar al Palacio de la Moncloa.

La victoria rotunda en las gallegas del 12 de julio de Alberto Núñez Feijóo, con un tono moderado y un discurso focalizado en la gestión, ha resucitado de nuevo el debate interno sobre la moderación y la centralidad, premisas que han defendido estos días públicamente varios 'barones' territoriales y cargos del partido como pauta para llegar al Palacio de la Moncloa.