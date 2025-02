Zapatero pide controlar a los jueces "porque tienen que estar” a lo que diga “el pueblo”

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha unido este fin de semana a las voces socialistas que se han pronunciado en los dos Congresos regionales que está clebrando el PSOE, el de la Comunidad de Madrid y el de la Valenciana. El mandatario y actual asesor del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha protagonizado una charla presentada por la periodista del diario Público Ana Pardo de Vera en la que también ha intervenido el nuevo líder del partido en la capital, Óscar López. En ella, Zapatero ha cargado contra el partido de Isabel Díaz Ayuso —presidenta de la región desde 2019—, al que ha acusado de "no querer a su país" porque, según él, "solo se quieren a sí mismos". Asimismo, el exsecretario general de los socialistas ha pedido que se apruebe en esta legislatura el "ambicioso proyecto" de Justicia que está preparando el Gobierno de Pedro Sánchez, algo que considera prioritario "ante todo lo que estamos viendo".

Según el expresidente, "no hay una ultraderecha más ultra" que la del Partido Popular de Madrid, a la cual ha acusado de ser "incapaz de querer a su país", al tiempo que ha asegurado que se estaba moderando en sus calificativos. En contraposición, Zapatero ha presentado al proyecto que lidera Óscar López —nuevo secretario general del PSOE de Madrid—, al que ha calificado de "izquierda valiente" que ""nace de la convicción y la lealtad". Según él, el actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública encarna a la perfección estos valores.

En la misma línea, el político nacido en Valladolid ha pedido a la militancia madrileña que se comprometa con "el líder" Pedro Sácnhez para que el PSOE pueda salir victorioso de los próximos compromisos electorales. Según ha asegurado el 'sanchismo' es "un cuento" promovido por una derecha cuyo objetivo "destructivo" es "amedrentar", en este caso a sus adversarios políticos, mediante el bulo: "Cuando se atacan a las familias me produce una tristeza enorme, pero el que lo hace tendrá años por delante para arrepentirse", ha asegurado Rodríguez Zapatero en Madrid al tiempo que ha afirmado que a él "el bulo no le afecta".

"Los líderes de la derecha de Madrid me aburren, todos tienen vocación de ser fiscales, pero contra Sánchez", ha asegurado el expresidente, que ha asegurado que se pasan "todo el día hablando de Sánchez" y promoviendo el "rencor" y el "odio" contra el adversario político.

50 años de la muerte de Franco y control de la Justicia

José Luis Rodríguez Zapatero ha aprovechado esta charla ante la militancia del Partido Socialista en Madrid para mencionar la polémica en torno a las celebraciones por el 50º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, las cuales ha defendido. En este mismo evento, el socialista ha ensalzado el "ambicioso proyecto" que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez para controlar a los jueces, el cual "se tiene que aprobar en esta legislatura ante todo lo que estamos viendo".

Según el expresidente, "la liberación de España comenzó con la muerte de Franco", una dictadura que asegrua que no puede olvidar y por la que ha animado a los socialistas a recordar a las Trece Rosas.

"Hay un ambicioso proyecto en cuanto a la Justicia que se tiene que aprobar en esta legislatura ante todo lo que estamos viendo", ha subrayado Zapatero. "La Justicia emana del pueblo y tienen que estar a lo que la Ley diga".

La derecha "no quiere a su país"

Rodríguez Zapatero ha aprovechado su intervención para cargar contra una derecha "incapaz de querer a su país porque solo se quieren a sí mismos, porque si quisieran un poco al país estarían reconociendo hoy que España vive el mejor momento de la historia de la democracia, económicamente, socialmente, de libertades, de derechos, de reconocimiento, de paz".

"Están todo el día lanzando misiles Tomahawks por todos los sitios", ha cargado el socialista, que ha instado a su partido a distanciarse de las formas de hacer de aquellos "dirigentes que solo saben dirigirse a los ciudadanos para sembrar odio contra el adversario, rencor contra quienes no piensan como ellos, para urdir, extender y fomentar las falsedades, esos que no tienen una seguridad mínima en sí mismos, en su proyecto y en su país". Nosotros no lo necesitamos, ni para hablar de hoy, ni para hablar del pasado", ha remarcado.