Zapatero compara a Sánchez con Martin Luther King en un discurso con aires de monólogo cómico en el Congreso de Aragón

Cogiendo los micrófonos, mirando a su público y con la media sonrisa contenida del que sabe que sus chistes están funcionando, pero no quiere dejarse contagiar por las risas. Así ha sido la intervención en el Congreso regional del PSOE de Aragón del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en la que ha aprovechado para sacar pecho por sus decisiones políticas del pasado, comparar a Sánchez con Martin Luther King y, sobre todo, incidir en la mofa sin paliativos contra un Feijóo "que tiene muy mala suerte" y "no es presidente porque no quiere". Aún ha tenido tiempo para hablar del "amor a tu país, del amor a España", para restablecer el vínculo entre PSOE y patria ante los socialistas aragoneses, que con Lambán al frente —ahora ha llegado la ministra Pilar Alegría para dar paso a una nueva etapa— han sido testigos de las cesiones de Sánchez a los independentistas catalanes.

"Estoy deseando ver a Feijóo decir algo gracioso. Una broma, una ironía, algo simpático. Una vez", arrancaba Zapatero su monólogo ante los militantes del PSOE en la comunidad autónoma, que rápidamente empezaban a reír. Ha sido el modo de meterse a los aragoneses en el bolsillo después de haber perdido a la comunidad autónoma, en manos del Partido Popular desde 2023. "Casi siempre el discurso que conjuga es: Sánchez es malo, es malísimo, Sánchez y aún puede ser peor", ha continuado el chiste, a lo que ha matizado con un 'punch' final: "Es previsible", aseguraba refiriéndose al líder de los populares.

"No tiene buena suerte. Desde el talante lo tengo que reconocer: no la tiene", ha dicho el expresidente Zapatero mencionando su famoso "talante" de forma jocosa y sonriendo mientras esperaba la risa contagiosa de su audiencia. A partir de ahí, comenzaba la auténtica comedia sobre el escenario entre gestos y tics más propios de un monologuista cómico.

Los miembros del Partido Popular "generan una expectación enorme: 'El PP pone en marcha la nueva política de la Inteligencia Artificial'", ha dicho, introduciendo el siguiente tema sobre el que pensaba ironizar mientras el auditorio rompía en carcajadas: "No, no, quieto, no he empezado", ha pedido, al más puro estilo del Club de la Comedia. "Pongan la inteligencia suya a trabajar y a hacer oposición".

"Atención, viene un vídeo. Y de repente veo a un Pedro Sánchez 'imponente'", ha dicho Zapatero, guardando las perceptivas pausas que han generado la expectación. "Y digo: 'No, este no es el vídeo del PP… este es el vídeo nuestro'", se ha mofado del vídeo realizado por inteligencia artificial por el Partido Popular.

"Tiene mala suerte Feijóo, empieza a batir récords", ha ironizado Zapatero entra las risas de los militantes del PSOE de Aragón. "Mala suerte: quería ser presidente y luego no quiso", ha insistido en el más repetido "meme" de la cúpula socialista. "Ya hay que ser poco hábiles para estar en la oposición y crear una crisis diplomática con República Dominicana".

Entre otros chistes y chascarrillos, Zapatero ha anunciado a Diana Morant como "futura presidenta de la Comunidad de Valencia (sic)", a lo que ha adjutnado con cierta sorna el comentario de "eso es evidente, ¿no?", mientras se ha quedado sonriendo al infinito. "Tú ves al Elon Musk este… que se creen dioses, joder", ha dicho con un tono desenfadado. "Sí, se creen dioses porque tienen mucho dinero".

Un Zapatero patriota y un Sánchez al que compara con Martin Luther King

Zapatero ha hablado ante la militancia socialista de Aragón de "amar a tu país" en varias ocasiones. De la misma manera, "España" ha sido una de las palabras más repetidas durante su discurso, con un especial ímpetu patriótico que le ha imprimido a cada una de las veces que la ha pronunciado.

Tras esta parte de su intervención en el Congreso regional de Aragón, el exsecretario general de los socialistas ha destacado las bondades del Gobierno de Pedro Sánchez: "Este es el mejor momento de la España democrática porque nunca hubo tantos españoles trabajando, nunca hubo tantas mujeres trabajando y nunca se ha subido más el salario mínimo".

Entre las conquistas de Sánchez, Zapatero ha destacado que "hoy España es el cuarto país de Europa en igualdad de género" y que este Gobierno "ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital y consolidado la revalorización de las pensiones", razones más que suficientes para mencionar a continuación a Martin Luther King, al que ha puesto al lado del actual líder socialista para establecer una comparación entre ambos.

"Lo primero que les pondría a los adolescentes en las escuelas es el discurso de Martin Luther King defendiendo los derechos sociales", ha asegurado, al tiempo que ha defendido que a eso se ha dedicado el Gobierno de Pedro Sánchez, a conquistarlos.

Un Zapatero nostálgico

"Siempre siento emoción", ha reconocido José Luis Rodríguez Zapatero nada más subir al escenario en el Congreso del PSOE de Aragón, en el Auditorio de Zaragoza, donde ha recordado los tiempos en los que era presidente del Gobierno y tuvo el "orgullo" de trabajar con Marcelino Iglesias, secretario general de los socialistas aragoneses en aquella época. Ha sido entonces cuando, con tono nostálgico, ha recordado a modo de chascarrillo cada vez que "tenían que ir" a ver a "Solbes por las inversiones", ministro de Economía y Hacienda de España. Y es que hay que destacar que durante su mandato se celebró la Expo del agua y se derogó el Trasvase del Ebro, el macroproyecto de Aznar que nunca llegó a realizarse y que habría acabado con las sequías en gran parte del campo español.

"Llegué al convencimiento de que si no derogábamos el Trasvase del Ebro, Aragón ya no sería Aragón, el Ebro sería el Ebro ni el futuro sería el que esta tierra tiene hoy", algo de lo que ha señalado a Marcelino Iglesias como máximo responsable.