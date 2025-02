Yolanda Díaz no se atreve a hablar contra María Jesús Montero y la fiscalidad: "Ganas tendría"

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha preferido dejar a Ernest Urtasun que responda a la vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha acusado a su partido, Sumar, de "populismo fiscal". No ha querido hacer esa crítica en primera persona después de toda una semana en la que ha mantenido un enfrentamiento público con el ala socialista del Ejecutivo por aplicar la retención del IRPF a la nueva subida del salario mínimo. "Yo no voy a hablar de fiscalidad, aunque ganas tendría. Me remito a lo que ha dicho Ernest Urtasun", se ha limitado a decir en el acto .

Urtasun sí se atreve a criticar al PSOE

En su intervención, el ministro Urtasun ha reiterado el rechazo de Sumar y de los Comuns de que, si se sube el SMI, se tribute con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las personas que cobren ese salario, y ha criticado que, en paralelo, las energéticas "no pagan un duro". El ministro de Cultura ha destacado que, desde Sumar, hace tiempo que quieren abrir el debate de la fiscalidad para "ver quien paga qué", pero que no aceptarán, textualmente, que se diga que la justicia fiscal y los ingresos fiscales del próximo ejercicio presupuestario pasa por agravar el salario mínimo.

Su contestación hacia María Jesús Montero se ha limitado a asegurar que lo "verdaderamente populista" es afirmar que la sostenibilidad del sistema depende de la tributación de aquellos que cobran sueldos más bajos.

Sobre la reducción de la jornada laboral, ha advertido que la patronal "amenaza" la medida porque supone ampliar la libertad de la gente trabajadora con lo que, en sus palabras, ve amenazado sus privilegios: "Este país no es una fábrica donde sólo ellos ponen las normas. La reducción de la jornada no la decide la patronal, la decide la mayoría social".

Díaz pide la revolución de los sindatos

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido a los sindicatos que se movilicen para defender la reducción de jornada laboral a 37 horas y media: "Así es como se le derrota a la derecha en nuestro país. Se le derrota con derechos, con esperanza, se le derrota con cariño".

"Si vosotras os movilizáis, vamos a ganar esta batalla", ha asegurado este sábado en un acto de Sumar en Viladecans (Barcelona) centrado en la reducción de la jornada laboral, donde han participado también el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, y la coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, entre otros.

Díaz ha augurado un debate intenso sobre la reducción de la jornada porque, en sus palabras, tiene muchos adversarios, y ha preguntado al PP si sus 137 diputados en el Congreso votarán en contra de la medida como lo hicieron con la reforma laboral, algo que, para la ministra, significaría "golpear" a los trabajadores y dar la espalda a la modernización de España.

"Que la democracia llegue a las empresas"

Díaz ha reivindicado que ahora "es el momento de que la democracia llegue a las empresas" porque, en sus palabras, la productividad ha subido mucho más que los salarios en las últimas tres décadas y, según ella, la reducción de la jornada debe servir para repartir esa productividad.

"Si hay márgenes empresariales obscenos, quizás es que ha llegado el momento de que estos márgenes empresariales, en términos de productividad, sean repartidos a favor de la gente trabajadora de nuestro país. No estamos pidiendo grandes cosas. Estamos pidiendo un poco de reparto y de igualdad en el seno de las relaciones laborales", ha manifestado.

También ha pedido que se fije un control horario digital más eficaz que evite horas extras y garantizar el derecho a la desconexión fuera del horario laboral.

Con ello, ha reivindicado que la reducción de la jornada lleva el sello de Sumar porque, a su juicio, si su formación no estuviera en el Ejecutivo, ahora el Gobierno no estaría defendiendo la medida.

Contra el "ideario neoliberal"

Para Díaz, la estrategia en materia laboral que ha llevado el Gobierno de coalición "ha deconstruido el ideario neoliberal" y la estrategia de devaluación salarial que, a su juicio, se siguió en 45 años de democracia y sobre todo en el último Ejecutivo del PP con la presidencia de Mariano Rajoy.

La ministra ha puesto como ejemplos la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que ha conseguido, en sus palabras, crecimiento y mayor eficiencia económica; la reforma laboral, que demuestra que "no era verdad" lo que PP y PSOE habían teorizado en las anteriores reformas; y la protección de los puestos de trabajo con mecanismos como el ERTE.

Díaz ha añadido que, ahora, la reducción de la jornada no es una variable económica y social más porque "tiene una fuerza inusitada" que, dice, es la esperanza que puede trasmitir a la gente trabajadora de que pueden mirar al futuro y ver que pueden trabajar un poco menos, textualmente.

Aina Vidal y Candela López

Por su parte, Candela López ha pedido al resto de los partidos, haciendo énfasis en Junts, que "no se deben doblegar ante la amenaza de la patronal" porque, según ella, defender Cataluña y los catalanes es defender sus mejores condiciones de vida y de trabajo, y ha remarcado que reducir la jornada es, textualmente, ampliar la libertad de los trabajadores.

Tras ello, Aina Vidal ha reivindicado que la reducción de la jornada es un derecho que han ganado los trabajadores y que, a su juicio, también hace que las empresas sean más sostenibles, y ha criticado la oposición de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de Foment: "Son unos cínicos, unos machistas, unos racistas y unos autoritarios".