Yolanda Díaz acusa a Montero de haber decidido la adaptación del IRPF sin comunicárselo y de "tener contradicciones"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado este sábado a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de tener "contradicciones" respecto a la tributación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para aquellos que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"Lo importante es que está teniendo contradicciones porque, al principio, la vicepresidenta primera decía que solo iba a tener una afectación al 20% de las personas que percibieran el salario mínimo, pero dejémonos de tecnicismos", ha declarado en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que ha asegurado que Montero, textualmente, ha cambiado de criterio.

Montero advirtió este viernes de que la adaptación del IRPF a la subida del SMI a 1.184 euros mensuales por catorce pagas supondría una merma de recaudación que podría rondar entre los 1.700 y 2.000 millones.

"Esto no se comunicó ni se discutió en el seno de Gobierno", ha afirmado Díaz, a la vez que ha puntualizado que se enteró, al igual que el resto del equipo de Gobierno, a través de la comparecencia pública de Montero.

Tras ser preguntada por si no da credibilidad a las cuentas de Montero sobre la afectación al 20%, Díaz ha dejado claro que no son sus competencias y, por tanto, no las invade.

"No es de izquierdas"

Asimismo, Díaz ha criticado a Montero por el "regalo fiscal a las energéticas", tras decaer el real decreto ley para el establecimiento de un gravamen temporal energético durante el año 2025.

"Si tú le haces un regalo fiscal a las energéticas que se están forrando en España y les dices que no paguen lo que tienen que pagar y golpeas a los trabajadores y trabajadoras más vulnerables, los que están fuera de convenio colectivo y que perciben 15.500 euros al año, es que esta política no es de izquierdas", ha añadido.

Además, ha apuntado que la política son hechos, como la subida del SMI: "Cuando una Cámara entera, todas las formaciones políticas, todas, estamos de acuerdo en algo, es que a lo mejor tienes que repensar lo que estás haciendo".