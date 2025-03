Yolanda Díaz abandona la primera línea de Sumar con una petición: volver a acercarse a Podemos

"La gente quiere que caminemos juntas", ha dicho la vicepresidenta segunda del Gobierno y exlíder de Sumar, Yolanda Díaz. Suyas han sido las palabras de clausura la asamblea estatal del partido, en el que se ha despedido de la primera línea para dar el relevo a los nuevos líderes Lara Hernández y Carlos Martín, que han sido ratificados con un apoyo del 93%.

"A la gente le parece muy bien que tengamos matices, que nos enriquezcamos, pero la gente lo que quiere es que caminemos juntas", ha dicho Díaz en su discurso de partida, aunque seguirá teniendo un papel clave en esta nueva etapa de Sumar. La gallega ha seguido la línea que se venía desarrollando en la asamblea desde el sábado, pidiendo un acercamiento al resto de partidos del espectro, como Podemos, al que ha puesto de ejemplo en las elecciones generales de 2023.

"Hay que salir de esta asamblea fuertes", ha señalado. "Nos quedan dos años para, no solo ganar las elecciones, sino cambiar la vida de la gente, ganar el país y ganar el futuro", según las palabras de la aún vicepresidenta segunda del Gobierno. "Hay que relanzar la agenda social en el Gobierno, el momento es ahora, no llega con resistir, ante la ofensiva del odio y de las guerras, más que nunca, agenda social y desarrollo del acuerdo de Gobierno", ha reclamado.

Sumar ha aprobado este sábado en su asamblea estatal seis propuestas de resolución, en una de las cuales el partido de Yolanda Díaz defiende llegar a un "entendimiento" con el resto de fuerzas que integraron la coalición de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, entre ellas Podemos. La secretaria de Organización de Sumar y previsiblemente futura líder del partido, Lara Hernández, ya que se presenta en la única lista avalada, ha informado a los medios durante la asamblea de que han sido aprobadas por unanimidad las seis propuestas de resolución con las que la formación define su posicionamiento sobre temas concretos. "Hemos decidido ratificar y seguir avanzando en la política de confluencias, que es la seña de identidad de nuestra formación política. Queremos seguir trabajando, aunando acuerdos en el seno de los partidos con los que estamos llamados a entendernos", ha dicho.

En la resolución aprobada sobre política de alianzas, Sumar defiende que la estrategia para el próximo ciclo electoral pasa por "aunar diversidad, agrupar diferencias y llegar a acuerdos". En este sentido, señala que los partidos que formaron parte de la coalición electoral del 23J, entre los que estaba Podemos, están llamados al "entendimiento" sin ningún tipo de condiciones previas, respetando la pluralidad de identidades y "garantizando la autonomía política como base para la construcción de acuerdos".

Para lograr este entendimiento, añade Sumar, hay que "avanzar en fórmulas novedosas" que respeten la fuerza territorial de las distintas formaciones, los procesos de confluencia que ya se han dado en nuestro país y las fuerzas de ámbito estatal que forman o han formado parte de la coalición del 23J. El partido de Yolanda Díaz subraya además que este momento político requiere "imaginación, osadía, capacidad de diálogo y acuerdo".

Díaz presume de la jornada laboral y el SMI

Yolanda Díaz ha mencionado la necesidad de sacar adelante medidas como la reducción de la jornada laboral, la prestación universal por hijo a cargo y el estatuto del becario, y ha pedido intervenir el precio público de la vivienda y que haya más "justicia fiscal" para que paguen más impuestos los que más tienen. Además, ha subrayado que Sumar ha defendido "con aliento y mucha fuerza" la subida del salario mínimo interprofesional y que no tribute en el IRPF, después del acuerdo alcanzado con la parte socialista del Gobierno para evitar esta tributación al menos en el año 2025.



La subida del gasto en defensa es otra de las cuestiones que divide a Sumar con sus socios de Gobierno del PSOE.



Sobre este asunto, Díaz ha señalado que "no es el momento del rearme" en la Unión Europea, sino que es el momento de que renazca la Europa social y del bienestar, y ha avisado de que si no lo hacemos así "nos vamos a equivocar".



Al inicio de su intervención, Díaz ha sido interrumpida por una señora del público con una careta que le ha llamado "ministra comunista" y ha preguntado "cuántos depredadores sexuales" más van a salir de Sumar, en alusión al exportavoz del Congreso, Íñigo Errejón, que dejó la política el pasado mes de octubre tras varias denuncias de violencia sexual contra él.



También ha intervenido en la clausura el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que ha calificado el plan de rearme de la Unión Europea como una "auténtica barbaridad" y ha abogado por una mayor autonomía estratégica europea con un concepto de seguridad más amplio, no estrictamente belicista, que incluya por ejemplo la seguridad medioambiental.



Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha hecho un llamamiento a la paz en este nuevo contexto internacional y ha defendido la unidad con otras fuerzas de la izquierda, en línea con la nueva hoja de ruta que Sumar asume en los documentos aprobados en esta asamblea.



"Queremos hacer avanzar a este país con una izquierda unida, diversa y firme en sus convicciones", ha dicho.