Vox declara la guerra a Iván Espinosa: su ejército virtual le ataca por el acto en la Complutense

Sucedió el pasado jueves. Un grupo de radicales impidió a Iván Espinosa de los Monteros, antaño portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados y uno de los rostros más preclaros de la formación desde su fundación, impartir una charla en la Universidad Complutense de Madrid. Estaba convocada por el grupo estudiantil Libertad Sin Ira, que lleva el título de aquella canción de Jarcha con la que salió al mercado Diario 16, en plena Transición democrática. Esta vez, el entendimiento entre distintos fue un imposible.

Cientos de jóvenes encapuchados acudieron al llamado de la Federación de Estudiantes Madrileña que, desde hacía días, y con el eslogan guerracivilista del "no pasarán", pedía impedir la celebración del acto. Y así fue. A las 18:30, la Universidad emitió una nota de prensa en la que informaba que, "por motivos de seguridad" y debido a la afluencia de "numerosas personas" en la puerta de acceso, la conferencia quedaba suspendida. La imagen, algaradas, intervención policial y abucheos, no era nueva.

En las redes sociales, particularmente X, no dejaron de sucederse las reacciones de entidades de la sociedad civil, periodistas y políticos en activo. Entre ellos, la plana mayor del Partido Popular: desde su portavoz, Borja Sémper, hasta su presidente en Cataluña, Alejandro Fernández, pasando por Cayetana Álvarez de Toledo, Ester Muñoz o Noelia Núñez. "Que se impida la palabra en la Universidad Complutense, una vez más, es una vergüenza indecente. La Universidad es un espacio plural, tolerante, de duda y debate, no un lodazal totalitario. Un abrazo", escribía el primero. "Todo nuestro apoyo. Frente a la turba sólo caben la firmeza y la determinación. Por aquí sabemos muy bien lo que ha sufrido hoy y le enviamos un fuerte abrazo", añadía el segundo.

También cerraron filas los que, en su día, ocuparon puestos de responsabilidad en Vox. Caso del recién dimitido Juan García-Gallardo, o el que fue diputado extremeño Víctor Sánchez del Real, entre otros muchos. En la otra orilla, la celebración de la extrema izquierda, con Pablo Echenique a la cabeza: "Bravo por esos estudiantes. En la universidad es en uno de los pocos sitios en los que, todavía, queda algo de ADN antifascista. Ojalá más gente así para que los herederos ideológicos de Franco no sigan creciendo y no acabemos media España como García Lorca de nuevo".

Quienes eludieron pronunciarse fueron los líderes de Vox de hogaño. Ni a favor ni en contra. Silencio sepulcral. Sí lo hicieron las distintas cuentas que conforman el ejército que Bambú, sede nacional del partido, tiene desplegado en las redes sociales. Pero no para apoyar a Espinosa de los Monteros, sino para acusarlo de urdir un montaje. Toda una declaración de guerra.

Así funciona Vox en redes

"No es casualidad que todo el PP y sus terminales mediáticas estén dando tanto bombo al escrache orquestado que hicieron ayer a Iván en Somosaguas. Es obvio que todo ha sido puro teatro. No hay más ciego que el que no quiere ver", denunciaba una de ellas. "Por cosas como las que voy a decir intentan cerrarme la cuenta, pero allá voy: Soy la única que piensa que el numerito de ayer de Iván Espinosa es puro montaje orquestado desde Génova para venderlo como el Milei español y restar votos a VOX?", opinaba otra. "Si esto no es otra campaña contra Vox se le parece muchísimo. Empiezo a sospechar que Iván se ha presentado en la universidad blindado por su seguridad privada, se monta el pollo, saca un megáfono y se va como ha venido. Luego empieza la campaña de cargos del PP solidarizándose con él y los ataques sincronizados a Vox", teorizaba una tercera.

La síntesis, a ojos de una cuarta: "Entrad en el TL de Espinosa y mirad quiénes le han aminado tras lo de ayer. Todos liquidados por Vox. Pero todos. No falta ni uno. Huele a montaje que apesta todo. Son tan burdos y tontos en el PP".

Desde hace tiempo, Vox centra el grueso de su estrategia comunicativa en X -antes Twitter-. Según admiten fuentes conocedoras del funcionamiento interno de Bambú, para lograr un total dominio en el espacio virtual hay tres grupos de actores distintos: en primer lugar, los perfiles oficiales del partido y de sus representantes públicos; en segundo lugar, los de personas próximas a la formación que actúan como si fueran independientes, pero que, en realidad, siguen las directrices del equipo de redes; y, en tercer lugar, las cuentas falsas.

Esta vez, el ataque a Espinosa viene de los segundos. Algunos, con nombres y apellidos. Otros, con pseudónimos. Bea Berenguer, Muy Mona, Lágrimas Progres, Norma Vega. Todos tienen seguidores comunes: o la cuenta oficial de Vox, o la del mismo Santiago Abascal.

Desde que abandonó la formación en agosto de 2023, tras el varapalo en las elecciones de julio, el que fue portavoz en la Cámara Baja ha recibido contados ataques de los que todavía hoy permanecen en Vox. El pasado mes de octubre, fue el eurodiputado Hermann Tertsch quiso ajustar cuentas también en X. A lo que Espinosa respondió: "Comprendo las dificultades que están pasando, pero lamento que personas por las que siento afecto pierdan la prudencia. Seguramente lo hacen descontando que yo la voy a mantener, pese a todo. En eso aciertan. Pero Vox se equivoca de enemigo. El enemigo lo tenemos delante; no disparéis a los lados".

A estas alturas, no es ningún secreto que Espinosa de los Monteros abandonó Vox por desavenencias con la cúpula. Pero, hasta la fecha, ha descartado meter el dedo en la llaga. Tal y como avanzó en un coloquio en Sevilla junto a Albert Rivera, en la actualidad está centrado en su actividad profesional y en el lanzamiento de un think tank con el que pretende seguir participando en la vida pública... desde el ámbito de las ideas. Algunos creen que se trata del germen de un partido político. Una tesis que acogen con indiferencia en el entorno de Abascal: "Si quiere montarlo, adelante. Nos da igual".