Urtasun saca pecho de poder discutirle al PSOE desde el seno del Gobierno

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, ha inaugurado este sábado la asamblea del partido con un discurso en el que ha presumido de dar la pelea en el Gobierno de coalición con temas como la no tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) o la reducción de la jornada laboral. "Para eso está Sumar en el Gobierno, para dar las peleas que tocan", ha dicho al inicio de la segunda asamblea estatal de Sumar, que redefinirá su estrategia política y elegirá a sus nuevos líderes tras la dimisión de la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, como coordinadora general.



Díaz, que seguirá siendo el referente de Sumar dentro del Gobierno de coalición, no ha estado presente en la inauguración de la asamblea y no es seguro que acuda a esta primera jornada, a pesar de ser uno de los 500 delegados encargados de votar.



Urtasun ha subrayado en su discurso que en Sumar son "firmes" en sus condiciones con sus socios de Gobierno del PSOE y ha puesto como ejemplo el acuerdo alcanzado in extremis para que el nuevo SMI no tribute. "Hace unas semanas nuestra vicepresidenta, ante los intentos de algunos de hacer tributar por el IRPF, dijo que eso no iba a suceder, y tras el acuerdo alcanzado esta semana hemos garantizado que los perceptores del SMI no paguen IRPF", ha destacado.



El portavoz de Sumar ha asegurado que ellos son quienes aportan las ideas y la acción política que hace "avanzar" al Gobierno de coalición. Y ha avisado de que seguirán dando la pelea para lograr la reducción de la jornada laboral y para que en este país "se deje de torturar animales", entre otros asuntos, al tiempo que presionarán al PSOE para aumentar la inversión social con el actual colchón fiscal.



Por otro lado, ha afirmado que hay "gobierno progresista para rato" y que en Sumar van a garantizar que así sea, aunque ha advertido de que la "pequeña aldea gala progresista" que es España está "llena de enemigos".



La asamblea ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo al concejal de Ganar Alcorcón y segundo teniente de alcalde Jesús Santos, fallecido recientemente a causa de un cáncer, y con las palabras de bienvenida de la alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo, de IU, que ha defendido la necesidad de la unidad en la izquierda para "garantizar que ningún voto se pierda".



La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha hecho hincapié en esta idea en declaraciones a los medios a su llegada a la asamblea, que previsiblemente elegirá como nuevos líderes del partido a la actual secretaria de Organización, Lara Hernández, y al diputado Carlos Martín. "Aspiramos a dar otro paso más para la construcción de una organización que aspira siempre a la unidad de la izquierda, que aspira a seguir gobernando el país para seguir avanzando en derechos", ha dicho.



En esta primera jornada tendrá lugar la votación a puerta cerrada de las 759 enmiendas presentadas a los documentos político y organizativo de Sumar, así como la elección de los nuevos órganos estatales de Sumar (coordinación general, grupo coordinador y comité de garantías), y habrá mesas de debate sobre asuntos como vivienda, feminismo o democracia. Pero también está prevista la votación de una resoluciones políticas sobre distintos temas como la política de alianzas con otros partidos.



Los encargados de votar son los 500 delegados de la asamblea, de los cuales 80 pertenecen al actual grupo de coordinación, entre los que figura Díaz.



Su presencia no está asegurada este sábado pero sí está confirmada en la clausura de la asamblea este domingo, que ratificará a los nuevos líderes en un acto público en Madrid al que acudirán representantes de otros partidos de izquierdas, además de los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo.