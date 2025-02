Ultimátum de Abascal al PP: "No habrá presupuestos en ninguna región hasta que se rompa con el PSOE en Bruselas"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este domingo en Murcia que si el PP quiere el apoyo de su partido para aprobar los presupuestos de las comunidades autónomas en las que gobierna debe "romper con el PSOE en Bruselas de forma explícita", un ultimátum que ha pronunciado en una comida con más de 1.500 afiliados y simpatizantes en Murcia.

Antes de esa comida, Abascal ha dicho "con total rotundidad" que no se van a aprobar los presupuestos en ninguna región en los que dependan de Vox y en los que "no tengamos una garantía explícita y una ruptura clara de los pactos de populares y socialistas en Bruselas. Una distancia de esos partidos populares regionales con esos pactos comprometidos con la dictadura verde y comprometidos con la inmigración masiva".

Inmigración ilegal, "un gravísimo problema de inseguridad"

El líder de Vox se ha referido a la inseguridad que vive España desde que llegó Pedro Sánchez al poder. Según Abascal, en Murcia "se han multiplicado por tres las violaciones, se han multiplicado por 2,5 las riñas tumultuarias y las lesiones y han aumentado en un 70% los homicidios". Estas estadísticas se verían asociadas "en demasiados casos a la inmigración ilegal". En este sentido, ha defendido que sólo Vox ha denunciado "el gravísimo problema de la inseguridad" asociado a la inmigración ilegal. "Y digo esto hablando de inmigración, porque fue esa la razón por la que tuvimos que salir de los gobiernos, porque el PP recibiendo órdenes de Bruselas decidió que esos pactos se tenían que acabar".

"Queremos una declaración explícita de ruptura con los compromisos con la inmigración masiva de Bruselas", ha reivindicado Abascal.

Políticas verdes que Vox no comparte

Otro de los motivos de la ruptura de Vox con el PP han sido las políticas asociadas al Pacto Verde promovido desde Bruselas "que arruinan con todo tipo de trabas a los agricultores y con todo tipo de trabas a una política justa del agua".

Por todo ello, Abascal ha exigido "medidas concretas reflejadas en el presupuesto" para que su partido apoye los presupuestos, ya que si no tienen "esa garantía" de que no serán "engañados", no tiene "ningún sentido".

"Hay que echar al Gobierno" para bajar el precio de la vivienda

Abascal ha también ha defendido que la primera medida para bajar los precios de la vivienda "es echar este gobierno", ya que hacen falta medidas de liberalización del suelo y de construcción de vivienda social. "Lo que tenemos es un gobierno criminal, hundido en corrupción hasta las cejas", ha asegurado, "que se ha puesto a hablar de vivienda al final de la legislatura".

Así ha culpado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de las "dificultades, no solo de la dificultad, de la imposibilidad que tienen los jóvenes para poder acceder a una vivienda en régimen de propiedad, en régimen de alquiler y, por lo tanto, para poder formar una familia".

Pedro Sánchez, ha dicho el líder de Vox, "está mucho más preocupado en resolver los problemas de los inmigrantes ilegales, de quienes vienen a nuestro país sin llamar a la puerta, de quienes provocan inseguridad, de quienes no aceptan nuestras leyes ni nuestra manera de vivir".

Vox, "un partido unido"

"Vox es un partido unido", ha asergurado Santiago Abascal, "un partido que defiende el mismo programa desde hace diez años". Sobre los movimientos de los exdirigentes de Vox y sobre los rumores de la formación de un nuevo partido, Abascal ha defendido la unidad de su formación política. "Yo estoy de Murcia, creo que en esta comida hay 1.500 personas apuntadas y hay 500 que se han quedado en lista de espera. Creo que esto no le pasa a ningún partido en toda España".

Así, ha remarcado, "sólo obedezco a los militantes de Vox, porque es un partido en el que no hay ni baronías, ni marquesados, ni emperadores. Pero es un partido nacional del que yo soy el presidente porque he sido elegido, prácticamente por aclamación, hace un año sin ningún tipo de oposición".

Abascal cree que cuando el Partido Popular "tiene algún problema interno, todos los partidos lo tienen, la cosa dura un día, una semana. Lo mismo con el Partido Socialista. Parece que los líos internos de Vox tienen que durar dos años porque hay un interés en los medios de comunicación regados por el Partido Popular en que así sea".

Es el caso de la Región, en donde los presupuestos no han podido aprobarse tras la ruptura de gobierno entre ambas formaciones, Abascal cree que el presidente regional Fernando López Miras y el de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, "se pueden entender perfectamente, pero ese no es el problema", ha asegurado. El problema, según el de Vox, es que después Von der Leyen da una orden a Feijóo y Feijóo da una orden a López Miras y lo que se ha acordado se queda en agua de borrajas"