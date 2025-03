Temor en el PSOE a que el distanciamiento "forzado" por Díaz complique aún más la legislatura

En el PSOE han pasado de calificar irónicamente como "teatro" los distanciamientos de Yolanda Díaz para marcar perfil propio a contemplar con seria preocupación lo ocurrido esta semana parlamentaria: Sumar no se ha conformado con aliarse con los partidos de izquierda para rechazar la subida del gasto militar, desde el actual 1,28% del PIB anual al 2%, sino que ha votado por la salida de España de la OTAN siendo miembro del Gobierno de coalición; "lo cual pone en un brete al presidente", reconocían a Vozpópuli fuentes socialistas del Ejecutivo éste jueves, mientras Pedro Sánchez se batía en la cumbre de la UE en Bruselas intentando convencer a los socios comunitarios de que "España es un socio fiable".

El presidente del Gobierno se encuentra, cada vez más, entre la espada y la pared políticamente hablando y su vicepresidenta no se lo va a poner fácil, más bien al contrario, porque necesita "forzar la situación" para revertir la caída en barrena de Sumar en todos los sondeos a beneficio de Podemos. Dentro de su movimiento la vicepresidenta sufre todas las presiones y más -IU, Compromis- para sumarse al ¡No a la Guerra! ¡OTAN no, bases fuera! y desde el exterior, aún más presión si cabe, como se ha visto con la iniciativa del Bloque Nacionalista Galego (BNG) contra la Alianza Atlántica, secundada en bloque no solo por Sumar, también por los de Ione Belarra, Bildu y ERC.

Todo un desafío el de sus socios para el jefe de gobierno de la cuarta economía del euro, que luego tiene que ir a Bruselas a poner buena cara ante el plan Re Arm (Rearmarse). Un plan que implica una inversión en aviones, barcos, tanques y drones por valor de 800.000 millones en cinco años, con el fin de acabar con la dependencia estratégica de Estados Unidos. Ahí es nada. Así que no es de extrañar que, en ese difícil equilibrio, Sánchez dijera que "en absoluto estoy de acuerdo" con hablar de "rearme", pero luego no le quedará más remedio que aceptar el rearme "urgente" decidido por los 27 Estados Europeos.

Sánchez no quiere llevar al Parlamento la cuota parte de ese aumento del presupuesto en Defensa -hasta 10.000 millones más al año durante los próximos cuatro-, porque sabe que solo el PP lo apoyaría y eso supondría el fin definitivo del Ejecutivo de coalición de izquierdas y la consiguiente convocatoria de elecciones generales. Lo que no esperaba es la estrategia tan "sobreactuada" de Díaz, dice un miembro del Grupo Socialista, reavivando "innecesariamente" el debate sobre la salida de la OTAN o aliándose en el Congreso, insiste, hasta con los de Alberto Núñez Feijóo para tumbar la decisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que el salario mínimo pague IRPF. Ambas decisiones han generado tanto ruido político esta semana que se han encendido las alarmas socialistas.

Y, para rematar la imagen de debilidad parlamentaria, el Ejecutivo vio también éste jueves como, en medio del maremágnum parlamentario, decaía otra de sus iniciativas más queridas, la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública -iba a presidirla el,portavoz en la pandemia del COVID, Fernando Simón-, se levanta además la protección legal al lobo en el norte de España para que los ganaderos lo persigan por diezmar los rebaños; algo que genera muchos problemas con Sumar y Equo, formación ecologista ésta última integrada en Podemos.

"Así se hace difícil ver cómo vamos a aguantar hasta 2027 esta legislatura", confiesa un alto cargo ministerial. Y es que ya no hace falta rebuscar entre a los tradicionales críticos con Sánchez, capitaneados por Emiliano García-Page, quien sostiene desde el principio de legislatura que nunca hubo una mayoría sólida de gobierno, para encontrar dudas en las filas del partido gobernante respecto a que ésta situaciòn pueda prolongarse mucho más en el tiempo digan lo que digan La Moncloa y Ferraz en sus discursos oficiales.

El último en unirse al coro de dudas socialistas ha sido el sospechoso habitual en el PSOE Felipe González, ex presidente del Gobierno, quien ha recordado que cuando él perdió el apoyo de Jordi Pujol y no pudo presentar en diciembre de 1995 los Presupuestos para 1996 adelantó las elecciones generales al 4 de marzo de aquel año. Lo que ocurrió ya es historia de España: Ganó José María Aznar; por poco pero ganó, pactó con CIU (Pujol) y con el PNV, e inició una estancia de ocho años en La Moncloa; de ese escenario es del que huye Pedro Sánchez como el gato del agua caliente.

"Un presupuesto no se hace sumando las reivindicaciones de unos y de otros, ver si se tiene una hipotética mayoría y luego mirar de dónde se saca el ingreso necesario para cumplir esas medidas. Y mucho menos en tiempos de incertidumbre", dijo el ex presidente González el jueves ante un foro de empresarios andaluces. "Yo no he vivido ningún momento más incierto que este; creo que no lo ha habido. No hay presupuesto. No lo han presentado. Es un incumplimiento constitucional. Yo la primera vez que no pude hacer presupuesto, acabé el mandato de la presidencia europea y convoqué elecciones".

Horas después, desde Bruselas, el propio presidente del Gobierno respondía a su antecesor en la Secretaría General del PSOE: prórroga de los Presupuestos 2023 -por segunda vez- y. nada de adelanto electoral antes de 2027. "Si no se aprueban (los presupuestos), se prorrogan sin ninguna duda, porque lo que ahora mismo necesita España es estabilidad". "Lo que necesitamos es seguir haciendo una política económica que les está sentando bien a las empresas, a la economía española y al empleo en nuestro país. Y, desde luego, también a Europa. Representamos el 50% del crecimiento de la Uniòn Europea y el 30% de los nuevos empleos que se crean en la UE", añadió Sánchez para.justificar la continuidad de su gabinete aún sin cuentas públicas.

Junts vuelve a las andadas

Todos en el PSOE quieren creer que el marco inicial de la legislatura -cualquier cosa antes que dar paso a un gobierno del PP y Vox- va a seguir primando en la conducta de sus socios, pero ya no se oculta que "el día a día" de una legislatura sin presupuestos se complica porque los intereses de unos y otros empiecen a chocar hasta hacer inviable llevarla a término en 2027. Un ejemplo: tras el acuerdo con Puigdemont para la delegación de las competencias en inmigración, y luego el reparto de 4.000 menores no acompañados llegados a Canarias, el cual favorece claramente a Cataluña -sólo irán 30 frente a los 800 que serán derivados a Madrid-, el Gobierno esperaba haber reconducido la relaciòn con Junts per Catalunya.

Pero no es así. Bastó este jueves que la Mesa del Congreso vetara unas enmiendas aprobadas por el PP en el Senado a la Ley de Seguridad Alimentaria para que los independentistas catalanes unieran sus vitos de nuevos a los populares y a Vox y tiraran abajo la Agencia de Seguridad Sanitaria. "Una muy mala señal", admiten diversas fuentes socialistas de manera resignada.