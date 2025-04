Sánchez ultima una ofensiva para modificar la ley electoral con la intención de sacar provecho

Pedro Sánchez ultima una ofensiva para modificar la ley electoral. Moncloa ya trabaja para rebajar la edad del voto a los 16 años, según precisó el Ministerio de Juventus e Infancia, y aprobó este martes el anteproyecto de ley orgánica para hacer obligatorios los debates electorales en la televisión pública, así como la publicación de los microdatos de los sondeos que aparezcan en medios de comunicación.

Cuando el Consejo de Ministros aprueba un anteproyecto de ley orgánica para reformar otra ley orgánica, lo que hace es iniciar formalmente el trámite legislativo para modificar esa norma. El procedimiento implica la aprobación del anteproyecto por el Consejo de Ministros, que luego se remite al Consejo de Estado u otros órganos consultivos para que emitan los informes preceptivos. Luego se iniciará un trámite de audiencia pública o consulta a los sectores implicados. Y tras esto, se convertirá en un proyecto de ley que se remitirá al Congreso de los Diputados, donde deberá ser aprobado por mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunto, como exige el artículo 81.2 CE para las leyes orgánicas. El proceso es tan complicado, puesto que las leyes orgánicas regulan materias sensibles, como derechos fundamentales, libertades públicas, etc.

Las dos modificaciones del anteproyecto, según Interior, estaban ya previstas en el Plan de Acción por la Democracia que aprobó el Gobierno en septiembre. El Ejecutivo defiende el cambio amparándose en Bruselas, ya que sostiene que este responde a las recomendaciones adoptadas por la Comisión Europea en 2020 y en 2023 para dotar de mayor transparencia a los sistemas democráticos.

El anteproyecto incorpora a la legislación electoral la obligación de celebrar, al menos, un debate durante cada campaña electoral en los medios de comunicación de titularidad pública, al que estarán obligados a concurrir las fuerzas políticas que compiten en esos comicios salvo causa justificada que sea aceptada por la Junta Electoral competente.

La reforma que el anteproyecto introduce en el artículo 66 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) fija, por tanto, la participación en los debates electorales de todos los candidatos de las formaciones políticas que obtuvieron representación en las anteriores elecciones equivalentes y abre la posibilidad a que intervengan también representantes de los que la Junta Electoral Central denomina “grupos políticos significativo" que son aquellos que concurren a las elecciones y que, pese a no haberse presentado o no haber obtenido representación, en posteriores comicios en el ámbito territorial del medio de difusión público de que se trate hayan obtenido un número de votos igual o superior al 5 % de los votos válidos emitidos.

El anteproyecto añade al artículo 69 de la LOREG la obligación de dar publicidad a los ficheros de microdatos, que son los datos individuales de una estadística y que deberán difundirse bajo anonimato. El objetivo del Ejecutivo garantizar la fiabilidad de una encuesta y facilitar a la ciudadanía y a las entidades públicas o privadas la posibilidad de comprobar los resultados del sondeo para poder extraer sus propias estimaciones.

Hace tiempo que el PSOE y Sumar quieren rebajar la edad legal para ejercer el sufragio activo. Y el ministerio de Sira Rego ya está en ello, en el marco de la futura Ley de Juventud. Su intención es llevar el cambio al Congreso antes de que acabe el año. Los socialistas lo dejaron por escrito en la resolución de su último congreso federal, el pasado mes de diciembre, y sus socios en Moncloa llevaban la propuesta en su programa electoral. La iniciativa para abrir el debate está, de hecho, en el Congreso.

La realidad es que no existe estimación alguna sobre cómo afectaría el cambio al resultado de unas elecciones generales. Pero la derecha se puede beneficiar más, según coinciden los expertos consultados y los últimos estudios publicados. La propuesta es una vieja aspiración de la izquierda, que busca propiciar la participación de los jóvenes en política. Y es que hay una idea que sigue estando omnipresente: que no les interesa. No es extraño encontrarse con tópicos de que la juventud es inherentemente disruptiva, diferente, rebelde e incomprendida. Y, por eso, pasa de la política.

El Instituto de la Juventud publicó en noviembre de 2017 un sondeo de opinión y situación de la gente joven en el que se capturó la orientación política de quienes entonces tenían entre 15 y 19 años. Y, aunque ha pasado ya algún tiempo, la tendencia no ha cambiado. Según esa encuesta, el 57,6% de aquellos jóvenes se situaba entre el 5 y el 10 en la escala de autoubicación ideológica, siendo el 0 la izquierda extrema y el 10, la derecha extrema. Sí, los jóvenes ya no son tan de izquierdas.

El triunfo del individualismo como coordenada para orientarse en el mapa de la política ha cambiado el viejo mantra de que la juventud se alinea -casi siempre- con la izquierda. Y el fenómeno no es solo español. La pista más concluyente hasta ahora a nivel europeo es un estudio de Fondapol, un prestigioso think tank francés que confirma que los jóvenes europeos entre 18 y 24 años se sitúan en la derecha, más incluso que los mayores de 65.

El equipo demoscópico que asesora a Sánchez es plenamente consciente. El presidente del Gobierno sabe que engordar a Vox es debilitar al PP y torpedear las opciones de que la derecha recupere la Moncloa. Lo llamativo es que Vox, un partido que podria absorber buena parte de esos votos, no quiera modificar la edad legal para votar.

En septiembre de 2022, durante el debate de una proposición no de ley presentada por ERC para ampliar el derecho al sufragio a los menores de 18 años, el entonces secretario general del grupo parlamentario, José María Figaredo, pidió a los jóvenes que no cayeran en los "anzuelos" que lanza la izquierda. Así las cosas, cabe preguntarse si este deseo del Gobierno por ampliar el derecho al voto obedece a una estrategia política. El núcleo duro del Ejecutivo sabe que alimentar a Vox es torpedear un gobierno del PP. Pero no parece no haber cálculo alguno.