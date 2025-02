Sánchez renuncia a aumentar el déficit como exige Junts y aleja un acuerdo en los presupuestos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha renunciado a aumentar la senda de gasto, como le exigía Junts a cambio de apoyar los presupuestos generales del estado. Pasando del 0,1% actual al 0,8%. Por lo que todo apunta que Moncloa, hoy por hoy, da prácticamente por hecho que no va a tener nuevas cuentas de cara al año que viene.

El Ministerio de Hacienda, que dirige la vicepresidenta primera y número dos del PSOE, María Jesús Montero, no ha incluido en el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera el punto relativo al aumento de la senda de déficit, como se preveía inicialmente. Lo que vislumbra que no hay acuerdo con los postconvergentes. Este, de hecho, iba a ser uno de los puntos claves de la reunión con las autonomías del próximo jueves.

La condición de Junts para que las comunidades autónomas puedan disponer de un tercio del límite total del déficit, si el Gobierno quiere su 'sí' a la senda de estabilidad, quitaría unos 12.000 millones de euros en capacidad de gasto a la Administración General del Estado que pasaría a manos de las autonomías, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

La "contrapropuesta" de los separatistas aumenta al 0,8% el margen de gasto de las comunidades, lo que significaría que la Administración Central y la Seguridad Social tendrían que repartirse el 1,7% restante. El Gobierno siempre ha defendido que lo planteado por Junts va demasiado lejos, pero Montero se ha mostró dispuesta a moverse para alcanzar un acuerdo con la formación independentista que permita sacar adelante una nueva senda de estabilidad, cuya tramitación fue retirada el curso pasado hasta en dos ocasiones.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez llevó a las Cortes el año pasado un techo de gasto de 199.171 millones para 2025 y una previsión de déficit del 2,5%, con la Administración Central asumiendo la mayor parte, el 2,2%, por encima del 0,2% de la Seguridad Social y el 0,1% concedido a las comunidades autónomas. Junts votó en contra.

Los independentistas sostenían que de los 40.000 millones de euros de gasto, el Gobierno se quedará casi el 90%, más de 35.000 millones de euros. "¿Y qué le toca a Cataluña?", se preguntó entonces su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, para quien el Gobierno "miente" cuando dice que su propuesta beneficia a todas las comunidades.

Moncloa asume que Junts ganará la cuestión de confianza

Otra cuestión que en Moncloa ven difícil de solucionar, según fuentes del PSOE, es la retirada de la proposición no de ley presentada por Junts para instar a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Este viernes José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán viajaron a Zúrich para verse con Puigdemont, Nogueras y Jordi Turull, con el objetivo de hacerles renunciar al debate y votación de esta iniciativa que en todo caso no es vinculante. Es decir, que por mucho que sea aprobada, como todo hacer prever que ocurra, no obliga a Sánchez a asumirla. Aunque sí reconocen que "quedará tocado".

Junts, en uno de los encuentros más tensos que recuerdan los negociadores internacionales, con Zapatero "llevando la voz cantante del PSOE, frente a un Cerdán anulado", reprochó a los socialistas "los incumplimientos constantes" de los acuerdos alcanzados previamente.

Los dos partidos se habían comprometido a tener finiquitada la delegación de competencias en materia de inmigración antes del debate de la cuestión de confianza, lo que hubiera permitido a Junts justificar la retirada del debate y la votación, como pedía Moncloa. Pero a menos que se produzca un movimiento inesperado de última hora, en forma de una nueva concesión, muy habitual en Pedro Sánchez, todo indica que Junts irá hasta el final.