Sánchez ningunea a Yolanda Díaz y le reiterará en Moncloa que será él quien decida sobre el gasto en defensa

El Consejo de Ministros lo conforman dos partidos políticos. Pero el poder duro lo tiene el PSOE. Por eso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ve este martes en privado con Yolanda Díaz en Moncloa para abordar varios temas, reiterará a la representante de Sumar que será él quien decida sobre el gasto en defensa. Fuentes socialistas explican que el encuentro tiene un objetivo principal: exhibir unidad y sintonía. Mientras, en Sumar, recelan: "No sabemos por dónde nos va a salir el presidente", explica una fuente al tanto de los contactos entre socios.

Nadie dentro de la coalición de partidos que representa Yolanda Díaz en el Gobierno sabe qué proopuestas concretas pondrá Sánchez encima de la mesa. "Habrá más temas de la actualidad política, del desarrollo de la legislatura, de los presupuestos... Pero sobre defensa, vamos más a escuchar que a proponer", conceden las fuentes consultadas.

El PSOE amaga con engordar el presupuesto de defensa mediante fórmulas alternativas -e imaginativas-. Si ir más lejos, hace dos semanas el Consejo de Ministros autorizó la aplicación del Fondo de Contingencia por un importe total de 567 millones de euros para permitir una ampliación de crédito en el Ministerio de Defensa, con el objetivo de atender los gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz.

Ya hace tres años, y nada más cerrar los presupuestos vigentes, el núcleo duro del Ejecutivo tiró de los llamados planes especiales. En plata: una partida que no tiene obligación legal de ejecución, pero que reserva el dinero para dotar con más recursos a las Fuerzas Armadas. El movimiento, en su día, indignó a Unidas Podemos. Ese mismo año, tras la Cumbre de la OTAN en Madrid, el Gobierno aprobó un crédito extraordinario de 1.000 millones de euros para intentar alcanzar el gasto equivalente al 2% del PIB para 2029; una fecha que Pedro Sánchez da por amortizada.

Estas medidas reflejan el uso recurrente de mecanismos presupuestarios adicionales por parte del Gobierno para incrementar el gasto en defensa más allá de las asignaciones iniciales establecidas en los Presupuestos Generales del Estado. El gran problema de Pedro Sánchez es que muy pocos de sus aliados están a favor de aumentar las partidas presupuestarias de defensa, el gran debate —y la gran urgencia— que sacude las principales cancillerías europeas ante la amenaza rusa y la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos.

Sánchez, en cualquier caso, ha virado su mensaje en las últimas semanas. El líder socialista ha pasado de buscar exlcusivamente deuda europea para sufragar ese gasto a admitir ahora, ante la urgencia de la situación, que tendrá que retocar las cuentas nacionales. No obstante, no ceja en su empeño de que la Comisión Europea y el Consejo Europeo terminen aprobando, como ocurrió durante la pandemia, dicha emisión de deuda conjunta.

El presidente, con su propuesta mancomunada ante sus socios, trata de eludir el 'no' de sus socios y el escollo —insalvable— de aumentar las partidas. "Es la forma que ha encontrado el presidente de transmitir el mensaje a otras cancillerías europeas de que se hace cargo del momento actual, y de que es partidario de reforzar la cooperación europea en materia de seguridad, pero manteniendo el equilibrio no solo con sus socios de coalición, sino con sus propios votantes, que no quieren oír ni hablar de aumentos del gasto en defensa", explica una fuente con años de negociación en la trastienda de Moncloa.

En cualquier caso, hace menos de un mes, en la reunión de los ministros de Economía de la UE, Países Bajos, Alemania e Italia se opusieron a los eurobonos para la financiación de los gastos de defensa. Especialmente en un momento en el que varios países, entre ellos España, no han cumplido los compromisos nacionales de aportación presupuestaria a las necesidades de la OTAN.

El Gobierno español aún no ha comunicado a la OTAN qué proporción del PIB dedicó al gasto militar en 2024. Las previsiones de la Alianza apuntaban al 1,28%, lo que dejaba a España en el vagón de cola de los aliados, pero fuentes gubernamentales citadas por El País aseguran que el porcentaje definitivo será superior, pese a que el año pasado no se aprobaron nuevos presupuestos y hubo que prorrogar los de 2023.

Lo que está claro es que desde que Sánchez llegó a Moncloa, el contexto políticos es otro por completo. Entonces, el interés era minimizar y maquillar el gasto militar, mientras que ahora sucede lo contrario. El Gobierno y el PSOE aboga por ampliar el concepto de seguridad y defensa (360 grados), para que no se considere solo el gasto estrictamente militar, sino también la defensa frente a las amenazas híbridas; desde el terrorismo yihadista a los ciberataques, pasando por la desinformación o las mafias de la inmigración irregular. Falta por ver que el relato lo compren los socios de Sánchez. En Moncloa y en el Congreso.